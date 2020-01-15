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Схрон с патронами и гранатами нашли в Крыму

09:15 15.01.2020 Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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В тайнике нашли 4 гранаты и более 200 патронов, ведется поиск владельца.

Схрон с патронами и гранатами нашли в Крыму
Сотрудники ФСБ устанавливают владельца боеприпасов.

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.

В сообщении говорится, что ящик нашли в постройке в населенном пункте Заветное в Ленинском районе. В нем были более 200 патронов калибром 7,62 мм, граната «Ф-1», три гранаты «РГ-42» и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора (устройство для инициации перевода взрывчатых веществ в режим горения. — РБК), а также имитационный пороховой взрывпакет.

По информации пресс-службы, сотрудники погрануправления оцепили место обнаружения ящика. В управлении устанавливают владельца боеприпасов.

В марте 2019 года Следственный комитет и ФСБ нашли в Московской области тайник преступной группировки, которая действовала в регионе с 1990-х годов. В схроне было более 100 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы Калашникова различных модификаций, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы Uzi, «Витязь» и «Скорпион».

Источник: РБК

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От редакции

Террористы?

Гость, 15 января 2020 09:43
НВР: РежЫсёры?

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