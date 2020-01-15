Воровала данные коллег и оформила на них кредиты сотрудница полиции в Ростове-на-Дону

Всего по её делу проходят 15 микрокредитных компаний.

Сотрудница полиции из Ростова-на-Дону украла данные десятков коллег и взяла на них кредиты. За это она получила условный срок.

Ирина Стояновская работала младшим специалистом связи в МВД России по Ростовской области. Из-за должности у неё был доступ к базам данных других полицейских, и Ирина решила на этом заработать. Она взяла данные о почти тридцати сотрудниках и пошла в микрофинансы.

Чтобы не попасться, Ирина выбирала разные организации: всего по её делу проходят 15 микрокредитных компаний. Но это не помогло: полицейским стали приходить требования об оплате, Стояновскую вычислили и задержали. После чего, конечно, уволили и завели уголовное дело. В конце прошлого года суд назначил младшему специалисту три с половиной года лишения свободы условно.

Источник: Telegram-канал Baza