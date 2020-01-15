15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Воровала данные коллег и оформила на них кредиты сотрудница полиции в Ростове-на-Дону

09:30 15.01.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Женщину уволили, она стала фигурантом уголовного дела и получила условный срок.

Воровала данные коллег и оформила на них кредиты сотрудница полиции в Ростове на Дону
Всего по её делу проходят 15 микрокредитных компаний.

Сотрудница полиции из Ростова-на-Дону украла данные десятков коллег и взяла на них кредиты. За это она получила условный срок.

Ирина Стояновская работала младшим специалистом связи в МВД России по Ростовской области. Из-за должности у неё был доступ к базам данных других полицейских, и Ирина решила на этом заработать. Она взяла данные о почти тридцати сотрудниках и пошла в микрофинансы.

Чтобы не попасться, Ирина выбирала разные организации: всего по её делу проходят 15 микрокредитных компаний. Но это не помогло: полицейским стали приходить требования об оплате, Стояновскую вычислили и задержали. После чего, конечно, уволили и завели уголовное дело. В конце прошлого года суд назначил младшему специалисту три с половиной года лишения свободы условно.

Источник: Telegram-канал Baza

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливое наказание?

Гость, 15 января 2020 09:42
За 30 эпизодов - условка?! Да они там не офигели?!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Уволить учительницу потребовали родители из-за выбора нижнего белья в Ульяновске
11:45 15-01-2020
Уволить учительницу потребовали родители из-за выбора нижнего белья в Ульяновске
БердскСнесут жилую двухэтажку возле офиса бизнесмена Виктора Голубева на «Фергане» в Бердске
11:30 15-01-2020
Снесут жилую двухэтажку возле офиса бизнесмена Виктора Голубева на «Фергане» в Бердске
Частные судебные приставы появятся в России
11:15 15-01-2020
Частные судебные приставы появятся в России
Каминг-аут: популярная бьюти-блогер Никки де Ягер оказалась трансгендером
11:14 15-01-2020
Каминг-аут: популярная бьюти-блогер Никки де Ягер оказалась трансгендером
БердскГороскоп по знакам Зодиака с 13 по 19 января для жителей Бердска
11:11 15-01-2020
Гороскоп по знакам Зодиака с 13 по 19 января для жителей Бердска
Документы с медицинской тайной умершего разрешат выдавать родным
11:06 15-01-2020
Документы с медицинской тайной умершего разрешат выдавать родным
Какие вещества в косметике делают кожу красивой и молодой?
11:01 15-01-2020
Какие вещества в косметике делают кожу красивой и молодой?
44 человека пострадали из-за сброса авиатоплива на школы в США
11:00 15-01-2020
44 человека пострадали из-за сброса авиатоплива на школы в США
Стрелял в дверь и попал в грудь дочери пьяный отец на Алтае
11:00 15-01-2020
Стрелял в дверь и попал в грудь дочери пьяный отец на Алтае
БердскОттепель пришла в Сибирь. В Бердск тоже
10:57 15-01-2020
Оттепель пришла в Сибирь. В Бердск тоже