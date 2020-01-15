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Обратится с посланием к Федеральному собранию президент Путин

09:45 15.01.2020 Фото: kremlin.ru
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Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж», на него приглашены 1300 представителей всех ветвей власти России.

Обратится с посланием к Федеральному собранию президент Путин
Освещать мероприятие аккредитовалось около 900 российских и зарубежных журналистов.

Послание будет оглашено в 12.00 часов по московскому времени в Центральном выставочном зале «Манеж» в присутствии около 1300 приглашенных. Это члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.

Освещать мероприятие аккредитовалось около 900 российских и зарубежных журналистов.

Источник:Kremlin.ru

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От редакции

Будете смотреть?

Аноним, 15 января 2020 10:14
Тут хоть смотри, хоть не смотри, зарплата у работяг не прибавится.
Новый мэр, 15 января 2020 10:33
Сказка начинается
Аноним, 15 января 2020 11:06
Хотите черте! Хотите нет! А дело будет так....

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