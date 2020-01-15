15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Призыв в армию попытался обжаловать в суде юный житель Бердска

10:37 15.01.2020, Марина Волкова Фото: Кремлин.ру
1 0

Вячеслав полагал, что те заболевания, которые были у него выявлены в ходе обследования, препятствуют к прохождению им военной службы.

Призыв в армию попытался обжаловать в суде юный житель Бердска
В ближайшее время юный бердчанин пополнит ряды российской армии

Обратился в бердский городской суд с административным исковым заявлением молодой человек из Бердска. 19 декабря Вячеслав Х. попросил судью бердского городского суда Людмилу Карпову признать решение призывной комиссии незаконным и отменить заключение врача, которой руководит работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих к призыву на военную службу.

— Он полагает, что те заболевания, которые были у него выявлены в ходе обследования, препятствуют к прохождению им военной службы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова сегодня, 15 января.

Стоит отметить, что Людмила Карпова два дня рассматривала исковое заявление юного призывника. А 14 января вынесла свой вердикт — в удовлетворении исковых требований Вячеслава было отказано. В ближайшее время юный бердчанин, возможно, пополнит ряды российской армии. Но у него есть время обжаловать решение бердского городского суда.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А если завтра война, вы готовы служить в армии?

Аноним, 15 января 2020 11:33
Там врачи просто сидят и качественно не смотрят.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Уволить учительницу потребовали родители из-за выбора нижнего белья в Ульяновске
11:45 15-01-2020
Уволить учительницу потребовали родители из-за выбора нижнего белья в Ульяновске
БердскСнесут жилую двухэтажку возле офиса бизнесмена Виктора Голубева на «Фергане» в Бердске
11:30 15-01-2020
Снесут жилую двухэтажку возле офиса бизнесмена Виктора Голубева на «Фергане» в Бердске
Частные судебные приставы появятся в России
11:15 15-01-2020
Частные судебные приставы появятся в России
Каминг-аут: популярная бьюти-блогер Никки де Ягер оказалась трансгендером
11:14 15-01-2020
Каминг-аут: популярная бьюти-блогер Никки де Ягер оказалась трансгендером
БердскГороскоп по знакам Зодиака с 13 по 19 января для жителей Бердска
11:11 15-01-2020
Гороскоп по знакам Зодиака с 13 по 19 января для жителей Бердска
Документы с медицинской тайной умершего разрешат выдавать родным
11:06 15-01-2020
Документы с медицинской тайной умершего разрешат выдавать родным
Какие вещества в косметике делают кожу красивой и молодой?
11:01 15-01-2020
Какие вещества в косметике делают кожу красивой и молодой?
44 человека пострадали из-за сброса авиатоплива на школы в США
11:00 15-01-2020
44 человека пострадали из-за сброса авиатоплива на школы в США
Стрелял в дверь и попал в грудь дочери пьяный отец на Алтае
11:00 15-01-2020
Стрелял в дверь и попал в грудь дочери пьяный отец на Алтае
БердскОттепель пришла в Сибирь. В Бердск тоже
10:57 15-01-2020
Оттепель пришла в Сибирь. В Бердск тоже