Призыв в армию попытался обжаловать в суде юный житель Бердска

Вячеслав полагал, что те заболевания, которые были у него выявлены в ходе обследования, препятствуют к прохождению им военной службы.

В ближайшее время юный бердчанин пополнит ряды российской армии

Обратился в бердский городской суд с административным исковым заявлением молодой человек из Бердска. 19 декабря Вячеслав Х. попросил судью бердского городского суда Людмилу Карпову признать решение призывной комиссии незаконным и отменить заключение врача, которой руководит работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих к призыву на военную службу.

— Он полагает, что те заболевания, которые были у него выявлены в ходе обследования, препятствуют к прохождению им военной службы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова сегодня, 15 января.

Стоит отметить, что Людмила Карпова два дня рассматривала исковое заявление юного призывника. А 14 января вынесла свой вердикт — в удовлетворении исковых требований Вячеслава было отказано. В ближайшее время юный бердчанин, возможно, пополнит ряды российской армии. Но у него есть время обжаловать решение бердского городского суда.