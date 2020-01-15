Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке

По предварительным данным, пострадали три иракца

Иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие, подверглась во вторник ракетной атаке. Как сообщил телеканал Al Sumariya, обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Согласно предварительным данным, получили ранения по меньшей мере трое иракцев, также базе нанесен материальный урон.

По информации телеканала, по военному объекту было выпущено восемь ракет, при этом половина из них разорвалась на территории самой базы, остальные в ее окрестностях.

База Эт-Таджи находится в провинции Салах-эд-Дин и подвергалась обстрелам в начале января в ответ на налет ВВС США, совершенный 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» в городе Эль-Каим близ границы с Сирией. Тогда, по данным телеканала, погибли 27 ополченцев.

3 января в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.

9 января один из шиитских лидеров шейх Кайс аль-Хазали заявил телеканалу Al Mayadeen, что ополченцы оставляют за собой право отомстить США за гибель своего командира аль-Мухандиса в случае, если американские войска в ближайшее время не покинут Ирак.

Иран в качестве акции возмездия за убийство Сулеймани нанес в ночь на 8 января ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, — базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Источник: ТАСС