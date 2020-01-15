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Избивала мухобойкой и веником и морила голодом трех внучек бабушка в Бурятии

10:30 15.01.2020 Фото: pixabay.com
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Пенсионерку приговорили к условному сроку.

Избивала мухобойкой и веником и морила голодом трех внучек бабушка в Бурятии
Женщина систематически наносила побои трем малолетним внучкам

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 57-летней местной жительнице, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух и более заведомо несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии).

Следствием и судом установлено, что женщина систематически наносила побои трем малолетним внучкам, которые в силу возраста находились в беспомощном состоянии и не могли оказать сопротивления. Одна из девочек при этом являлась ребенком-инвалидом. Помимо ударов руками и ногами женщина использовала различные предметы домашнего обихода: веник, мухобойку, которыми она избивала девочек. Также осужденная подолгу не давала внучкам пищу, ограничивая их в еде в качестве еще одной меры наказания. Систематическим физическим и моральным наказаниям за незначительные провинности дети подвергались со стороны женщины на протяжении почти полутора лет с конца 2017 по апрель 2019 года, пока в школе работники не обратили внимание на кровоподтеки на теле одной из потерпевших и не обратились в правоохранительные органы.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Источник: Следственный комитет РФ

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