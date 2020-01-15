Украла новорожденного мальчика из роддома женщина в Кузбассе

Встревоженная мать сообщила о пропаже сына отцу, тот заметил женщину с ребенком на выходе из роддома и отпустил.

обвиняемая, находясь в одной из городских больниц областного центра, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорожденного мальчика

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней жительницы города Ленинска-Кузнецкого, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).

По версии следствия, 2 октября 2019 года обвиняемая, находясь в одной из городских больниц областного центра, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорожденного мальчика. Мать, обнаружив пропажу сына, позвонила супругу и рассказала ему об этом. В это время мужчина подъезжал к больнице, на улице он увидел женщину, несущую завернутого в куртку ребенка. Он остановил ее и забрал мальчика. Злоумышленница с места преступления скрылась. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 41-летняя жительница города Ленинска-Кузнецкого. Сотрудники полиции задержали ее на автовокзале, когда она вернулась в свой город. Следователю территориального следственного управления женщина пояснила, что она взяла чужого ребенка, так как несколько месяцев назад ввела супруга в заблуждение, сообщив ему о своей беременности. Затем она уехала в областной центр, а через некоторое время позвонила мужу и сказала, что якобы родила сына. В рамках расследования уголовного дела женщине проведена психолого-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов, во время инкриминируемого деяния она в состоянии временного психического расстройства не находилась, осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, руководила ими. По ходатайству следователя судом обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По факту халатности сотрудников контрольно-пропускной службы медицинского учреждения, пропустивших женщину в родильное отделение, было возбуждено уголовное дело, настоящее время предварительное следствие по нему продолжается.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком