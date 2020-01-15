Разорвалась в руке у 10-летнего мальчика петарда в Челябинской области

В руках у школьника взорвалась петарда

Днем 13 декабря текущего года в лечебное учреждение из поселка Красногорского Еманжелинского района доставлен 10-летний мальчик с травмой руки.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По предварительным данным, мальчик купил в торговом павильоне петарды. После того, как он поджег петарду, она взорвалась у него в руке.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК РФ