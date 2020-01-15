Оттепель пришла в Сибирь. В Бердск тоже

Оттепель прогнозируется 17 января и на юге Тюменской области, днем до +3°

Атлантический циклон заполняется над севером Карского моря и не будет оказывать большого отепляющего влияния на Урал и Западную Сибирь. Поэтому в этих регионах в середине текущей недели похолодает до небольших и умеренных морозов. А в конце рабочей недели очередной «посланец» Атлантики придет с оттепелью, погода станет ветреной и сырой, ожидаются осадки временами с дождем…

14 января в Ханты-Мансийском автономном округе небольшой и умеренный снег, метель, ветер до 13 м/с, температура -3…-8°, по северо-западу -12…-17°. 15 января похолодание с небольшим снегом: температура ночью -17…-22°, на северо-западе до -32°, на юге и востоке -9…-14°, днем -13…-18°, на севере -20…-25°, в крайних западных и юго-восточных районах -7…-12°.

Урал окажется первым на пути мощного атлантического циклона. Там на конец рабочей недели придется потепление примерно на 5°. Ночные морозы ослабеют до 0…-5°, днем температура в пределах от -3 до +2 градусов. При прохождении атмосферных фронтов пройдет снег и мокрый снег, временами с дождем, при снеге ожидаются метели, усиление ветра до 15 м/с, возможны гололедно-изморозевые явления. Со слабыми ночными морозами останется лишь Южный Урал: в Челябинской и Курганской областях в ночь на 17 января -2…-7°, но дневная температура повысится до 0…+5°.

Оттепель прогнозируется 17 января и на юге Тюменской области, днем до +3°.

Южные области Западной Сибири тоже испытают влияние теплого атмосферного фронта. В Омской области 15 января снег и метель при ветре от юго-западного до северо-западного, температура ночью -7…-12°, днем -5…-10°. 16 января небольшой снег и похолодание: ночью -12…-17°, местами до -23°, днем -6…-11°. 17 января днем снегопад и ветер усилятся, ожидается метель, температура снова повысится ночью до -8…-13°, днем до 0…5°.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, метели, ночью по юго-востоку в отдельных районах небольшой снег, ночью и утром при прояснениях изморозь, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха: ночью -9, -14°C, днём -3, -8°C.

Источник: meteoinfo.ru