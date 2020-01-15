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Уволить учительницу потребовали родители из-за выбора нижнего белья в Ульяновске

20:25 15.01.2020 Фото: pixabay.com
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По мнению родителей, педагог не имеет права появляться в подобных местах.

Уволить учительницу потребовали родители из за выбора нижнего белья в Ульяновске
По словам родителей, дети стали обсуждать только предпочтение молодой учительницы в выборе нижнего белья

Настоящий скандал назревает в одной из школ Ульяновска. Родители учащихся потребовали уволить учительницу. Правда, причина вызывает недоумение. Дело в том, что несколько учеников во время прогулки по торговому центру увидели, как их педагог выбирает себе бюстгальтер. В результате, по словам родителей, дети стали обсуждать только предпочтение молодой учительницы в выборе нижнего белья.

— Вот что в голове у современных молоденьких учительниц? Они совсем не понимают, где они работают? Это же школа, а не ночной клуб. Мне дочь рассказала, учится в 9 классе. Они гуляли компанией в торговом центре и увидели их учительницу в магазине женского белья! Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла. Теперь все знают, какие она лифчики носит. Мальчики в классе только это и обсуждают. Я считаю, что таким учительницам не место в школе. Надеюсь, что директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей, — написала мать одной из учениц в соцсетях.

Отметим, что инициатива женщины не получила поддержки у пользователей интернета. По их мнению, нельзя увольнять человека из-за похода в магазин. Учителя имеют полное право посещать любые места.

«Учитель что, не человек что ли? Ей что, дома теперь сидеть и все время тетрадки ваших детей проверять? Она имеет право на личную жизнь, а то, что ее дети увидели, ну и что, вашей дочери уже сколько? Она в 9 классе, тоже пади в лифчиках уже разгуливает».

«Может она и учительница, но только в школе, когда она выходит за пределы школы, она в первую очередь девушка, тем более, молодая. Она хочет устроить личную жизнь, да и только, зачем ей мешать?».

«Уважаемый автор, вам необходимо обратиться к врачу. Вы что, сами в магазины не ходите? Белье не покупаете? Уверена, что ходите и покупаете, а ей что, нельзя? Причем, только из-за того, что она учитель? Бред!».

«Мальчики в 9 классе только и делают, что обсуждают девушек, учительниц или одноклассниц — это другой вопрос. Задумайтесь, автор, может они и белье вашей дочери видели и так же его обсуждали. Теперь что, переводить ее в другую школу?».

«На учителей сейчас навалили столько, что за год не разгребешь. Они должны всему учить детей, водить их за ручку из дома и до дома, оберегать от всего, а главное, делать только то, что хотят родители. Если следовать вашей логике, то учителям и в магазин за хлебом нельзя выходить!».

Поддерживающих автора сообщения было немного, но они нашлись. По их мнению, учитель должен быть примером для учеников во всем.

«Лично видела, как учителя сидели в кафе в паре километров от школы и пили пиво. Их же могли увидеть ученики и тоже захотеть пить. Так и тут, вот девочки увидели какое белье носит учительница и тоже захотят такое. Это же в корне не правильно».

В целом же родительнице посоветовали больше следить за собой и своей дочерью и не лезть в личную жизнь учительницы.

Источник: kazan.kp.ru


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От редакции

Уволят учительницу?

Leonnz, 15 января 2020 12:34
Боже какой бред!!!!!!!
АнтиЯ, 15 января 2020 13:15
Тот случай, когда грудь у учительницы оказалась лучше чем у мамаш, а женская зависть жуткая вещь)))))
Аноним, 15 января 2020 13:02
Правильно, пусть учителя ходят без нижнего белья.
А если серьезно, какой-то дурдом.
Аноним, 15 января 2020 13:08
Какого лешего дети гуляют по тц без сопровождения взрослых? Ещё бы в секс шоп заглянули и
Аноним, 15 января 2020 13:12
ЕГЭ
Александр, 15 января 2020 13:15
Там что родители конченые вовсю голову!
Аноним, 15 января 2020 14:55
там не просто конченные,а кубовидные,что шея,что талия одного размера.Элементарная зависть нищебродок,которые не могут себе позволить белье
Аноним, 15 января 2020 13:17
НВР:
Нет
Аноним, 15 января 2020 13:19
Вспоминается какой то фильм , где полицейскому на уроке в форме учителя, ребенок говорит. что у девочек есть вагина, ау мальчиков пенис. Учитель говорит, что спасибо, буду знать. Яжмать похоже не знает этого. И детей ей ветром надуло.
Leonnz, 15 января 2020 14:30
Детсадовский полицейский ©

Реально с ума сходят современные мамашки
Аноним, 15 января 2020 13:24
НВР:
Конечно уволят. Уволили же учительницу за фото в купальнике в проруби тетки, которые ни в тот купальник не помещались, ни в ту прорубь. Да и с лифчиком наверно такая же ситуация. Наверно нет таких размеров.
Яков, 15 января 2020 14:14
Сие есть вброс информации, проверяйте пожалуйста перед публикацией.
https://pikabu.ru/story/otvet_na_post_shkolniki_uvideli_kak_ikh_uchitelnitsa_vyibiraet_bele_teper_roditeli_prosyat_ee_uvolit_7165103
Влад, 15 января 2020 14:54
Не уволят. Это надо мамашу с работы уволить или ходить ей в нижнем белье которое ей начальник покажет и одобрит. А ученики лазиют везде где надо и не надо, уроки учить надо и готовиться к егэ, а не смотреть кто чего покупает. Учитель такой же человек как и все, чего и где хочет там и покупает.
Артем, 15 января 2020 15:05
НВР:
Не уволят. А если родители пьют и курят то дети тоже это хотят попробовать. Так почему же учитель виноват, а родители святые? После работы учитель может делать чего хочет.
Аноним, 15 января 2020 15:09
НВР:
Совсем ох... Ли
Аноним, 15 января 2020 15:36
НВР:
Сколько можно терпеть родительский терроризм по отношению к учителям?Пора менять отношение к учителям и к работе,которую они выполняют.Надо уважать людей,которые учат ваших детей!
Аноним, 15 января 2020 15:39
Ну точно на всю голову!
Серега, 15 января 2020 15:54
Теперь понятно о чем думают ученики в школе вместо уроков и предстоящих ЕГЭ. Они ходят по ТЦ, барам и.т.п. и выглядывают учителей, кто чем занимается, чего покупают и пьют. А родители хорошие, им всё можно при детях делать и они это не захотят. Если честно то это полный бред со стороны родителей.
Boeing 777-300ER, 15 января 2020 15:59
Просто училка молодая и красивая, а мамаша, что пожаловалась, толстая, вонючая, с гигантскими трусищами из которых можно гамак сделать и которая секса не имела уже 3-4 года. Вот, из зависти и настучала. Критика, она в 99% случаев обусловлена завистью.
Аноним, 15 января 2020 16:15
В некоторых школах ...даже в нашем городе половина и более учащихся не успевают по некоторым предметам не буду называть школу в 9 классе А это значит не допуск к ЕГЭ И вот к учителям как то особых претензий нет . Значит в Ульяновске со знаниями всё нормально...больше не на что было внимания обратить..как на покупку белья
Наталья, 15 января 2020 19:38
Какой кошмар.Маме надо было объяснить своей дочери,что для женщины это неотъемлемая часть гардероба.Хоть учительница, хоть премьер-министр.
Гость, 15 января 2020 20:54
Хоооороший вброс! А вот ещё: "- Тем временем,4 детских сада и 60 человек пострадали при сбросе топлива из самолета.
- Да вы шо, какой ужас, куда смотрит Росавиация и транспортная прокуратура, срочно вызвать Гринпис и Грету. Доколе самолеты будут над центром города летать.
- Простите, но это в США, Калифорния.
- А ну это... Нормальный технологический процесс, все сделано по инструкции... Просто так организован маршрут движения самолетов." (С)

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