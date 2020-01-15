Стрелял в дверь и попал в грудь дочери пьяный отец на Алтае

Отец отправился выяснять отношения с женой, которая подала на развод, и прихватил с собой ружьё, его задержали, возбуждено уголовное дело.

Злоумышленника задержали

Следственными органами СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жителя села Турочак Турочакского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «в», «е » ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего лица, общественно опасным способом).

По версии следствия, 12 января 2020 года около 23 часов в селе Турочак Турочакского района Республики Алтай 41-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяв с собой ружье, пришел с целью выяснения отношений к своей супруге, подавшей документы на развод. Увидев злоумышленника с оружием, женщина заперлась в квартире жилого дома, удерживая входную дверь.

Злоумышленник, понимая, что в доме находятся малолетние дети, в том числе его 13-летняя дочь, умышленно произвел один выстрел из находящегося при себе гладкоствольного охотничьего ружья во входную дверь квартиры, в результате чего причинил проникающее огнестрельное ранение грудной клетки справа стоявшей за дверью малолетней девочки. Затем, выйдя из помещения веранды, находясь на территории усадьбы дома, он дважды произвел выстрел из ружья по окнам веранды и дома, после чего скрылся с места преступления.

Потерпевшая с тяжелым ранением, угрожающим ее жизни и здоровью, незамедлительно была доставлена в районную больницу, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Местонахождение подозреваемого установлено сотрудниками полиции по горячим следам, он задержан.

В настоящее время по уголовному делу о покушении на убийство проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательств и установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком