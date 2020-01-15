Из-за печной трубы сгорела баня в Бердске

Огонь уничтожил кровлю строения и потолочное перекрытие.
Огонь уничтожил кровлю строения и потолочное перекрытие.
15 января в 0.10 на пульт дежурного пожарной охраны поступил вызов с улицы Островского. Начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков пояснил, что там загорелась баня. В результате пожара огнем были повреждены кровля бани и потолочное перекрытие. Общая площадь пожара составила 16 кв. метров. Брандмейстеры ликвидировали пожар в 1.08.
По счастью, никто не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стала неправильная разделка печной трубы в бане. В прошлом году пожарные рассказывали, почему горят дома в Бердске. В публикации было указано, что от стены дома до горючей конструкции расстояние должно быть не менее 50 см и 38 см, если стена защищена кирпичом.