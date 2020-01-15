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Договаривается о расширении кинотеатра «Орион» арендатор с мэром Бердска

14:30 15.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Евгений Шестернин: «В системе кинопроката существуют свои более жесткие требования по количеству залов и посадочных мест, это именно то условие, под которое мы должны подстроиться».

Договаривается о расширении кинотеатра Орион арендатор с мэром Бердска
Кинотеатр «Орион» принадлежит городу
Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Договаривается о расширении кинотеатра Орион арендатор с мэром Бердска

Договаривается о расширении кинотеатра «Орион» арендатор с мэром БердскаДоверяют Евгению Шестернину 67% жителей БердскаЕщё 29 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на ваши вопросы. Меньше чем за месяц их собралось больше ста.

— Будет ли когда-нибудь расширен Орион?

— Арендатор должен быть уверен в сроке аренды. И на сколько эффективна его техника. Все это должно быть экономически обосновано. Только так человек должен заходить на арендные отношения. То, что в системе кинопроката существуют свои более жесткие требования по количеству залов и посадочных мест, это именно то условие, под которое мы должны подстроиться. И сегодняшний арендатор «Ориона», как раз зная эту тематику, поставил вопрос об увеличении залов, чтобы вписаться в требования к кинопрокату России. Да, мы ведем переговоры с арендаторами по этому поводу, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» в интервью Евгений Анатольевич.

Напомним, общая площадь кинотеатра «Орион», открывшегося в феврале 1970 года, составляет чуть более 1000 квадратных метров. Для демонстрации фильмов в кинотеатре есть большой зал на 306 зрительных мест и малый — на 32 места. Планировалась реконструкция существующего здания с увеличением его площади и этажности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», реконструкцию здания кинотеатра проведет арендатор ООО «Формула». Фойе расширят за счет крыльца и входной группы. Залы ждет реконструкция, но в большом останется меньше мест. Для него закупили современные кресла, которые занимают больше пространства. На втором этаже расположат малые залы. Надстроят третий этаж. И там оборудуют зал-трансформер для проведения конференций, круглых столов, развлекательных мероприятий.

По приблизительной оценке арендатора, реконструкция кинотеатра обойдется в 120-130 млн рублей.

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