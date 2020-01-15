Договаривается о расширении кинотеатра «Орион» арендатор с мэром Бердска

Евгений Шестернин: «В системе кинопроката существуют свои более жесткие требования по количеству залов и посадочных мест, это именно то условие, под которое мы должны подстроиться».

Кинотеатр «Орион» принадлежит городу

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на ваши вопросы. Меньше чем за месяц их собралось больше ста.

— Будет ли когда-нибудь расширен Орион?

— Арендатор должен быть уверен в сроке аренды. И на сколько эффективна его техника. Все это должно быть экономически обосновано. Только так человек должен заходить на арендные отношения. То, что в системе кинопроката существуют свои более жесткие требования по количеству залов и посадочных мест, это именно то условие, под которое мы должны подстроиться. И сегодняшний арендатор «Ориона», как раз зная эту тематику, поставил вопрос об увеличении залов, чтобы вписаться в требования к кинопрокату России. Да, мы ведем переговоры с арендаторами по этому поводу, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» в интервью Евгений Анатольевич.

Напомним, общая площадь кинотеатра «Орион», открывшегося в феврале 1970 года, составляет чуть более 1000 квадратных метров. Для демонстрации фильмов в кинотеатре есть большой зал на 306 зрительных мест и малый — на 32 места. Планировалась реконструкция существующего здания с увеличением его площади и этажности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», реконструкцию здания кинотеатра проведет арендатор ООО «Формула». Фойе расширят за счет крыльца и входной группы. Залы ждет реконструкция, но в большом останется меньше мест. Для него закупили современные кресла, которые занимают больше пространства. На втором этаже расположат малые залы. Надстроят третий этаж. И там оборудуют зал-трансформер для проведения конференций, круглых столов, развлекательных мероприятий.

По приблизительной оценке арендатора, реконструкция кинотеатра обойдется в 120-130 млн рублей.