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44 человека пострадали из-за сброса авиатоплива на школы в США

11:00 15.01.2020 Фото: © AP Photo
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Топливо попало на территорию четырех начальных школ.

44 человека пострадали из за сброса авиатоплива на школы в США
Среди пострадавших не менее 20 детей

Число пострадавших в результате сброса авиатоплива экипажем пассажирского самолета авиакомпании Delta Air Lines над местечком Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния) возросло до 44 человек. Об этом сообщила во вторник пожарная служба округа Лос-Анджелес.

Эта служба в своем Twitter уточнила, что топливо попало на территорию четырех начальных школ. Общее число потерпевших составляет 44 человека, в том числе не менее 20 детей. Пожарные приводят сообщения журналистки агентства Associated Press Стефани Дазио о том, что реальная цифра достигла уже 56 человек. Все они отказались от госпитализации и отпущены по домам после оказания первой медицинской помощи.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших, включая 17 детей. Эвакуация людей из зоны ЧП не потребовалась.

Как заявило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, оно «проводит тщательное расследование обстоятельств» инцидента, случившегося во время выполнения рейса Лос-Анджелес — Шанхай авиакомпанией Delta Air Lines. Экипаж самолета подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса, самолет вернулся в пункт вылета и приземлился без происшествий.

«Существуют особые правила сброса топлива с самолетов, следующих в и из любого крупного аэропорта США. Эти правила предписывают сбрасывать топливо над заранее отведенными ненаселенными зонами, обычно на большой высоте, чтобы топливо распылилось до соприкосновения с землей», — пояснило ФАУ.

Delta объяснила действия экипажа возникшей чрезвычайной ситуацией, которая требовала избавиться от топлива для снижения массы самолета перед посадкой.

Источник: ТАСС

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