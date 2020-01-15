Гороскоп по знакам Зодиака с 13 по 19 января для жителей Бердска

В начале недели некоторые из Раков могут столкнуться с проблемой взаимоотношений с родственниками на почве категоричности суждений и навязывания своего стиля жизни.

В начале недели некоторые из Раков могут столкнуться с проблемой взаимоотношений с родственниками на почве категоричности суждений и навязывания своего стиля жизни

Общий гороскоп на неделю 13- 19 января

Овен (21.03 — 20.04)

Дружески разрешить противоречия в романтических отношениях можно, и лучше это сделать во вторник. А четверг ещё более подходит для любовных встреч. В четверг же будьте осторожнее при общении с коллегами. Овенов ожидает критическое переосмысление своей жизни. Необходимо отсеять многие ненужные идеи. А встречи со старыми коллегами, и учителями вообще не планировать. В конце же недели вероятны денежные поступления, но вам будет трудно их ощутить.

Телец (21.04 — 21.05)

Время начала недели предвещает Тельцам период решительной и беспощадной борьбы с проблемами, и Телец рискует с головой уйти в решение текущих вопросов, причём совсем не факт, что эти вопросы будут действительно важными. Если в вашем еженедельнике будут стоять переговоры или объяснения в любви, в это время можете не сомневаться в успехе. В конце недели следите за кранами и трубами в доме возможна авария, а на отдыхе же присматривайте за вещами.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Начало недели принесёт осложнения со здоровьем из-за нервирующей ситуации на работе, но действия Планет дадут вам хороший импульс, чтобы преодолеть все трудности. В середине недели сосредоточьтесь на самых важных делах. Приложенные усилия, расчёт и интуиция позволят решить проблемы. Заработок ожидается солидный. В семье — тишь да гладь. В конце недели красноречие и смелость Близнеца могут привести к прекрасным результатам в любых переговорах.

Рак (22.06 — 23.07)

В начале недели некоторые из Раков могут столкнуться с проблемой взаимоотношений с родственниками на почве категоричности суждений и навязывания своего стиля жизни. Но в тоже время ожидается одна из самых активных недель в важнейших сферах жизни – работе, любви и формировании имиджа. И возможно Ракам нужно будет принять рискованные, быстрые и самостоятельные решения. Нежелательно портить отношения даже с теми, кто не разделяет вашу точку зрения.

Лев (24.07 — 23.08)

Хотите хорошо зарабатывать — всю неделю с радостью толкайте телегу разнообразных нагрузок и полномочий, экспромта вам не занимать, но не перестарайтесь! Не пропускайте мимо возможности улучшить своё материальное положение, найти свою пару или укрепить семейные взаимоотношения. Обилие оригинальных и свежих мыслей, а также советов со стороны помогут полностью воплотить свою идею. Львы будут доброжелательны и приятны в общении, именно это и важно.

Дева (24.08 — 23.09)

В середине недели не стоит планировать больших умственных нагрузок, реально оценивайте свои силы. А дела, начатые ранее, будут удаваться и порадуют некоторых из Дев своими результатами. Ваше же соучастие в жизни любимого человека сделает вас незаменимым партнёром в его делах, а чувство единения с близкими людьми будет, как никогда, на высоком уровне. Если же в эту пятницу намечены важные переговоры, лучше перенести их на последующее время.

Весы (24.09 — 23.10)

Весам в начале недели рекомендуется быть осмотрительнее, относится к предложению высокооплачиваемой работы со скепсисом. У вас на удивление легко будут проходить все встречи, можно существенно улучшить свои рабочие условия, или найти творческую подработку. Часть прежних знакомых по общему отдыху помогут вам улучшить свое реноме в глазах общества, и выполнить многие старые обязательства. В пятницу придётся принимать ряд кардинальных решений.

Скорпион (24.10 — 22.11)

За собственную репутацию можете не переживать — не думайте об этом, сосредоточьтесь на работе. Неделя пройдёт под знаком упорного труда и решения финансовых вопросов. Главная задача Скорпиона – показать себя с самой выгодной стороны, и постараться найти союзников, которые будут помогать вам во всём. И приготовьтесь много работать, чтобы собой гордиться, всё вышеперечисленное — всего-навсего ступеньки, которые приведут вас к победе, и успеху.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Направьте силы на повышение интеллектуального уровня. Встречи на этой неделе будут важными — они позволят Стрельцам своевременно получить важную информацию и обрести новые возможности. Вам под силу победа над любыми трудностями, если вы пожелаете с ними сразиться, так что постарайтесь действовать и не поддавайтесь эмоциям. В конце недели не поддавайтесь на соблазнительные предложения, лучше соблазните кого-нибудь. Возможны приятные известия.

Козерог (22.12 — 20.01)

В понедельник у некоторых из Козерогов будет шанс многое сделать и почувствовать удовлетворение от проделанной работы. Во вторник порадуют долгожданные новости, связанные с ближайшим будущим. Отдайте старые долги и почувствуйте облегчение. Крупные суммы пока лучше не выкладывать и с покупками стоит повременить. От вашей собранности и деятельности будут зависеть результаты труда. Займитесь домашними делами — это принесёт чувство удовлетворения.

Водолей (21.01 — 19.02)

Водолеев ожидают серьёзные предложения о работе или повышение статуса в вашей нынешней профессии. Возможно что Водолей застрянет в болоте грязной работы. Среда заставит вас выглядеть способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Нет смысла бороться с этим, лучше постарайтесь побыстрее закончить. В конце этой недели Водолеям стоит запланировать отдых, ваш сверх меры возбуждённый успехами организм потребует восстановления.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Первые дни этой недели для некоторых из Рыб лучше уделить вопросам личного обучения. Если вы собираетесь за границу, то могут возникнуть затруднения с оформлением виз и документов. Благоприятное время для любовных отношений. Действуйте так, как посчитаете нужным. В среду-четверг велика вероятность потери времени из-за пробок, так что не лишним будет выезжать из дома пораньше. Некоторые старые идеи неожиданно всплывут и окажутся очень полезными.