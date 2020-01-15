Убрать баньки и корабли с реки Бердь потребовали горожане у спикера совета депутатов Бердска

Валерий Бадьин заверил: в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Жители не довольны баньками и кораблями на реке Бердь

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов спикера горсовета Бердска Валерия Бадьина на ваши вопросы.

— Когда наведете порядок, согласно законодательству, на берегу реки Бердь. Уберите корабли, заборы, баньки, — просят горожане.

Валерий Бадьин дал свой ответ:

-В водоохранной зоне Новосибирского водохранилища в районе Бердска находится ряд объектов социального назначения — санатории, пансионаты, детские оздоровительные лагеря, яхт-клубы, лодочные станции, частные домовладения, места общего пользования.

3 июня 2006 года вступил в силу Водный кодекс РФ. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны в районе Бердска составляет 200 метров. Землепользование в водоохранной зоне объекта общего пользования —Новосибирского водохранилища сложилось в 2000-e годы. По данным публичной кадастровой карты, сведения в государственный кадастр недвижимости о земельных участках, расположенных в водоохранной зоне Новосибирского водохранилища, были внесены в 2003-2009 годы.

Часть участков береговой линии Новосибирского водохранилища находится в ведении Федерального агентства водных ресурсов ФГУ «Верхне-Обское бассейновое водное управление». Граница водоохранной зоны объекта федерального значения Новосибирского водохранилища была утверждена приказом Верхне-Обского бассейнового водного управления от 03.04.2014 K°38 «Об установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Новосибирского водохранилища».

Администрация Бердска в целях организации свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования Новосибирскому водохранилищу и его береговой полосе предпринимаются следующие меры:

1) внесение в договоры аренды земельных участков и разрешения на использование земельных участков без их предоставления и установления сервитутов, расположенных в водоохранной зоне Новосибирского водохранилища условий об обеспечении свободного доступа к береговой линии и прибрежной полосе;

2) уведомление правообладателей земельных участков о соблюдении водного и земельного законодательства.

В администрации Бердска 30 июня 2017 были проведены публичные слушания с целью установления публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010772:48, 54:32:010772:99, с местоположением: Новосибирская область, город Бердск, 22 квартал Бердского лесничества, для прохода через земельные участки в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. В результате правообладатели земельных участков обеспечили свободный доступ отдыхающим к берегу Новосибирского водохранилища.

В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования — Новосибирскому водохранилищу и его береговой полосе в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов местного населения, без изъятия земельных участков может быть установлен публичный сервитут.