Списать долги по кредитам всех россиян предложил Жириновский

Политик также предложил ликвидировать все микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

Именно МФО и коллекторы, по мнению главы ЛДПР, «загнали россиян в кабалу»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом политик написал в своем Twitter.

По его мнению, их деятельность привела к тому, что некоторая часть россиян оказалась в неприглядном финансовом положении.

«Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу», – высказался Жириновский.



Руководитель ЛДПР уверен, что помимо этого требуется списать долги граждан перед ними по кредитам.

«Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов», – заключил политик.

Ранее национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.

источник: РИА Новости