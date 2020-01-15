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Списать долги по кредитам всех россиян предложил Жириновский

14:15 15.01.2020 Фото: kremlin.ru
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Политик также предложил ликвидировать все микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

Списать долги по кредитам всех россиян предложил Жириновский
Именно МФО и коллекторы, по мнению главы ЛДПР, «загнали россиян в кабалу»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом политик написал в своем Twitter.
По его мнению, их деятельность привела к тому, что некоторая часть россиян оказалась в неприглядном финансовом положении.

«Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу», – высказался Жириновский.

Руководитель ЛДПР уверен, что помимо этого требуется списать долги граждан перед ними по кредитам.

«Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов», – заключил политик.
Ранее национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.

источник: РИА Новости

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Аноним, 15 января 2020 14:22
конечно) в 2024 спишут!
Аноним, 15 января 2020 14:35
"а это..как его ..волантюризм." (с) Кавказская пленница " )))
я б к этому списку добавил бы еще и риэлторов ...идея то здравая, просто за последние 20 лет экономика в стране успешно сдохла, а где людям еще осталось зарабатывать...коллекторы да риэлторы..
была бы в России человеческая реальная производительная экономика с высокими покупательским спросом и социальным уровнем жизни - вся эта пена типа коллекторов исчезла бы сама собой ..
Аноним, 15 января 2020 14:55
Я бы сравнил коллекторов с теми кто во время войны в полицаи шёл. У них тоже оправдание было - жить хотелось.
Аноним, 15 января 2020 15:05
Вы хотите как в Монголии?
Этой стране Росия все долги простила, а гражданам Монголии их президент простил кредиты.

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