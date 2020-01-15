Списать долги по кредитам всех россиян предложил Жириновский

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Об этом политик написал в своем Twitter.
По его мнению, их деятельность привела к тому, что некоторая часть россиян оказалась в неприглядном финансовом положении.
«Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу», – высказался Жириновский.
«Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов», – заключил политик.
Ранее национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
источник: РИА Новости
я б к этому списку добавил бы еще и риэлторов ...идея то здравая, просто за последние 20 лет экономика в стране успешно сдохла, а где людям еще осталось зарабатывать...коллекторы да риэлторы..
была бы в России человеческая реальная производительная экономика с высокими покупательским спросом и социальным уровнем жизни - вся эта пена типа коллекторов исчезла бы сама собой ..
Этой стране Росия все долги простила, а гражданам Монголии их президент простил кредиты.