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Полмиллиона украинцев получили гражданство России в 2019 году

14:45 15.01.2020 Фото: pixabay.com
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Летом минувшего года жители ЛНР и ДНР начали получать российские паспорта в упрощенном порядке.

Полмиллиона украинцев получили гражданство России в 2019 году
В 2018 году паспорта России получили 270 тысяч украинцев

Около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство в прошлом году, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом во вторник сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.

«Что касается в целом граждан Украины, то (в 2019 году — прим. ТАСС) у нас, если обратиться к цифрам, приобрели гражданство РФ почти 500 тыс. человек, в позапрошлом году было 270 тыс.», — сказала она, выступая на заседании комитета Госдумы по делам СНГ. «И это не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство», — отметила она.

Ранее в МВД сообщали, что в прошлом году гражданство России в упрощенном порядке получили около 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. На получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать также украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, но и жители этих областей в целом».

Летом прошлого года в Ростовской области открылись четыре специализированных отделения МВД России по вопросам миграции, которые начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке.

Источник: ТАСС

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