Нищая жизнь: 70% россиян не верят в обеспеченную старость

Большинство граждан старше 50 лет (72,8%) считают, что их собственных сбережений не хватит для комфортной жизни на пенсии

Собственные накопления не позволят комфортно жить в старости 72,8% россиян. Об этом говорится в результатах опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка, с которыми ознакомились «Известия». Пессимистичнее всех оценили свои перспективы респонденты на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге, а радостнее других смотрят в будущее жители Приволжья. При этом в течение последних 10–20 лет на старость копили только 13,8% населения, а четверть респондентов уже пожалели о том, что этого не делала. Главным тормозом для сбережения средств выступает низкий уровень доходов россиян, уверены эксперты.

Пенсионный дискомфорт

Большинство граждан старше 50 лет (72,8%) считают, что их собственных сбережений не хватит для комфортной жизни на пенсии. Это следует из опроса, который провел НПФ Сбербанка в ноябре–декабре 2019 года в 30 российских регионах.



Хуже всего, по данным исследования, обстоят дела на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге: все респонденты из этих регионов считают недостаточным размер своих накоплений. Экономить на пенсии придется 87% жителей Урала, а в Центральной России, Северо-Западном и Южном федеральных округах доля опасающихся за свое финансовое будущее находится в диапазоне от 66,7 до 77,8%. Сохранить материальное благополучие на пенсии не получится и у 75% москвичей, говорится в опросе. При этом наиболее благоприятная ситуация зафиксирована в Приволжье: количество граждан, которые заявили, что довольны размером своих сбережений, составило рекордные 47,4%.

Вместе с тем в течение последних 10–20 лет только 13,8% россиян копили на старость. А четверть респондентов (24,8%) уже пожалели о том, что этого не делали. По данным НПФ Сбербанка, чаще других об упущенных возможностях говорят жители Дальнего Востока (29,7%), Урала и Приволжья (по 28,3%). В основном это граждане, чьи трудовые доходы не превышают 35 тыс. рублей в месяц, отметили авторы исследования.

Респондентов также спросили, что бы они изменили в своих накоплениях, если бы перенеслись на 10–20 лет назад. Большинство заявило о желании открыть банковский вклад (32,6%) и вложить деньги в недвижимость (29,7%). Каждый десятый (11,4%) копил бы «под подушкой», инвестировал в ценные бумаги или валюту (9,7%). Около 7% опрошенных высказались в пользу индивидуального пенсионного плана.

Исследование проводилось методом телефонного опроса. В нем приняли участие более 1600 человек.

Кризис финансов и доверия

Неудивительно, что многие люди предпенсионного возраста жалеют о несделанных накоплениях в последние 10–20 лет — после завершения карьеры доходы могут ощутимо упасть, отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. Он также добавил, что привычка откладывать небольшой процент дохода должна формироваться в молодом возрасте, как это принято за рубежом.

Основной причиной того, что россияне не копят на старость, выступает низкий уровень доходов, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Зачастую у граждан нет возможности сберегать: они живут сегодняшним днем и не планируют жизнь на годы вперед — слишком многое может измениться. В частности, только за последние 20 лет государство провело три-четыре пенсионные реформы, а на днях появилась идея взимать подоходный налог с пенсионных накоплений. Такая активность приводит к тому, что россияне не доверяют ни государственному, ни частным пенсионным фондам, констатировал эксперт, посоветовав сберегать в валюте.

Напомним, что в декабре 2019 года был подписан закон о продлении еще на один год заморозки накопительной части пенсии — до 2023-го. Сегодня отчисления в размере 6% от заработной платы россиян направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Продление заморозки, по оценке кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 млрд рублей.

До этого Минфин решил устранить возможность обналичивания замороженных пенсий, а ПФР заявил, что может приостановить выплаты, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств. Вместе с тем в организации уверили, что индексация пенсий в 2020 году будет проводиться с опережением инфляции.

В условиях долгосрочной тенденции снижения реальных располагаемых доходов возможности копить на пенсию у большинства россиян действительно нет, согласился директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Негативное влияние на сбережения оказала и высокая база середины «нулевых», когда доходы населения росли на 10–15% в год. По мнению эксперта, оптимальный способ накопления средств в существующих экономических условиях — это банковские вклады. Выделил Игорь Николаев и инвестиции в недвижимость, но отметил, что позволить их себе могут мало россиян.

При этом Минфин и ЦБ разработали новый вид накопительной пенсии — гарантированный пенсионный продукт (ГПП). Каждый россиянин добровольно может начать отчислять определенный процент своей зарплаты на ГПП, которым будет управлять выбранный им негосударственный пенсионный фонд. По достижении возраста выхода на заслуженный отдых человек сможет забрать все накопленные деньги сразу или получать их по частям. Государство обещает гарантировать гражданам сохранность их пенсионных счетов.

Источник: Известия