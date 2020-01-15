В новосибирской филармонии устроят модный показ дизайнеры Бердска
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В новосибирской филармонии устроят модный показ дизайнеры Бердска

2:15:561/15/2020
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Впервые бердская школа дизайна «Меланж» проведет конкурс в Новосибирском государственном концертном зале им. А.М. Каца.

В показе, который состоится 19 января в 16.00, примут участие ребята от 4-х до 18 лет.

— 23 года подряд школа дважды в год проводила конкурсы на территории Бердска, но мы выросли из коротких штанишек, пора двигаться дальше, — сказала в интервью «Свидетелю» Ольга Бессонова, основатель школы «Меланж».

Благодаря Ольге Викторовне десятки бердских детей, отучившихся в школе «Меланж», определились с выбором профессии, став во взрослой жизни успешными, счастливыми людьми. Путевку в жизнь она подарила и взрослым женщинам. Для одних создание красивых вещей своими руками стало основным источником заработка, для других – любимым хобби. С удовольствием вместе с юными модельерами бердчанки выходят на подиум, удивляя членов жюри и зрителей своими дизайнерскими нарядами.

Каждый ученик Ольги Бессоновой получает навыки нескольких профессий: художника, конструктора, технолога, портного, модели и даже маркетолога. Отрадно, что с мая 2019 года конкурсам школы дизайна «Меланж» присвоен статус региональной олимпиады по технологии: молодые модельеры-конкурсанты получают дополнительные баллы к ЕГЭ, что очень важно при поступлении в вузы страны.

Источник: svidetel24.info

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