«Ростелеком» выступит телекоммуникационным партнером чемпионата по греко-римской борьбе в Новосибирске



В соревнованиях примут участие более трёхсот атлетов. Всего будет разыграно 10 комплектов наград, 6 — в олимпийских весовых категориях (до 60, до 67, до 77, до 87, до 97 и до 130 кг) и 4 — в неолимпийских (до 55, до 63, до 72 и до 82 кг).

Организаторами соревнований являются Правительство Новосибирской области, Федерация спортивной борьбы России и Федерация спортивной борьбы Новосибирской области, а основным технологическим партнером – «Ростелеком». Национальный оператор предоставил телекоммуникационные каналы и оборудование для организации прямых эфирных трансляций в формате High Definition (HD). За ходом поединков можно будет наблюдать из любой точки мира через сайт Федерации спортивной борьбы http://wrestrus.ru/



«Отечественная школа классической борьбы одна из лучших в мире. Поэтому мы приняли решение стать партнером чемпионата по греко-римской борьбе и обеспечить прямую трансляцию поединков сильнейших атлетов России», – говорит Вице-Президент – Директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.Главный судья чемпионата России по греко-римской борьбе Сергей Коваленко подчеркнул особый статус соревнований:«Наша главная задача — сделать максимально честный, максимально корректный отбор на Олимпиаду, и важен не только тот спортсмен, который в итоге поедет на Олимпиаду, но и чтоб у него в сборной был хороший спарринг, чтоб вокруг него была команда с хорошей конкуренцией, чтобы каждый заставлял друг друга идти вперёд».Чемпионат России по греко-римской борьбе стартует 16 января в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Вход на соревнования свободный.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.