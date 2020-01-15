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Трещины на пятках: как выбрать крем для ног

15:18 15.01.2020 Фото: pixabay.com
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В таком виде крема содержатся растительные масла, витамины, мочевина, гиалуроновая кислота. Также заживление происходит за счёт целебных трав в составе.

Трещины на пятках: как выбрать крем для ног
Зимой лучше брать питательные крема для ног, а летом – увлажняющие

Все мы заботимся о красоте лица, рук, то есть частей тела, которые постоянно на виду. Но важно не забывать и о других, например, ногах. Они нуждаются в заботе и уходе не меньше. Одним из главных средств, которое требуется для этого, является крем для ног. Как его правильно выбрать, расскажет MedikForum.ru.

Какие кремы для ног бывают?

Как правило, выделяют 5 видов кремов для ног. Первый – для снятия тяжести и усталости. В него обычно включают ментол, мяту, масло чайного дерева, то есть препаратами, которые обладают расслабляющим свойством.

Второй вид крема для ног оказывает дезодорирующий эффект. Они способны избавить от избыточной потливости, неприятного запаха, производя дезинфекцию обрабатываемой области.

Третий вид устраняет трещины. В них содержатся растительные масла, витамины, мочевина, гиалуроновая кислота. Также заживление происходит за счёт целебных трав в составе.

Ещё крема могут лечить мозоли, что особенно полезно для тех, у кого они есть или могут образоваться. Обычно в них включают специальные кислоты, где есть природные растительные масла – оливы или жожоба.

Ежедневный уход – последнее предназначение кремов для ног. В этих средствах содержатся масло эвкалипта, экстракты лечебных растений, витамины. Они находятся там в минимальных количествах, что позволяет использовать такую косметику на постоянной основе.

На что обратить внимание при выборе крема для ног

В первую очередь – это состав. Обязательно прочитайте, что входит в крем для ног, чтобы определиться. От содержащихся ингредиентов зависит то, как он будет действовать на кожу ног.

В составе обязательно должны присутствовать следующие компоненты:

Натуральный жир. Это могут быть растительные масла (оливковое, льняное, кукурузное) или животные жиры.
Увлажняющие гипоаллергенные вещества, например, пантенол, гиалуроновая кислота, аллантоин.
Экстракты трав, эфирные масла, вытяжки сосны, ели, кедра.
Антиоксиданты – например, витамин Е.

Желательно брать крем для ног без отдушек, но если они и есть, то лучше, чтобы они были натуральными, растительными, без синтетики и химии.

При выборе крема для ног нужно отталкиваться от типа кожи. Обязательно исключите из списка рассматриваемых те, где есть искусственные компоненты. Зимой лучше брать питательные крема для ног, а летом – увлажняющие. От мозолей и трещин стоит брать только в аптеках – там вероятность наткнуться на маркетинговые ходы меньше.

Источник: medikforum.ru

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