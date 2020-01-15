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Здоровье / Общество

Артиста Юрия Богатырева убила врачебная ошибка

15:37 15.01.2020 Фото: ru.wikipedia.org
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Когда итальянский гонорар все-таки был выплачен, Богатырев устроил «пирушку». В самый ее разгар у актера произошел инфаркт.

Артиста Юрия Богатырева убила врачебная ошибка
Юрий Богатырев работал в лучших театрах Москвы
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Артиста Юрия Богатырева убила врачебная ошибка

Артиста Юрия Богатырева убила врачебная ошибкаНельзя на кладбище: поднимать вещи, оглядываться, приходить с пустыми рукамиЕщё 133 новостей

Роковая ошибка бригады скорой помощи, приехавшей поздно ночью в квартиру звезды советского театра и кино, стоила ему жизни. Замечательному артисту Юрию Богатыреву было всего 41.

Юрий Богатырев работал в лучших театрах Москвы — «Современнике» и МХАТе под руководством Олега Ефремова. Однако самую большую известность получил благодаря дружбе и сотрудничеству с актером и режиссером Никитой Михалковым, который часто снимал его в своих фильмах. Среди лучших работ с участием Юрия «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Два капитана», «Открытая книга», «Отпуск в сентябре», «Несколько дней из жизни Обломова», «Родня» и «Очи черные». Последний фильм сыграл роковую роль в судьбе Юрия Богатырева.

В 1980-е Богатырев, который очень строго следил за своим питанием и даже длительное время был вегетарианцем, несколько себя запустил. Появился лишний вес, из-за которого Юрий вместо героических ролей стал играть характерные. К примеру, его последней ролью в кино был уродливый толстяк Карлос II из фильма «Дон Сезар де Базан». Совместная советско-итальянская картина «Очи черные» снималась тяжело, итальянские продюсеры много месяцев не платили гонорары. У Богатырева к тому времени уже развилась депрессия из-за проблем с весом, он принимал мощные антидепрессанты.

В его небольшой холостяцкой квартирке постоянно пребывали разные друзья и просто случайные люди. Когда итальянский гонорар все-таки был выплачен, Богатырев устроил «пирушку». В самый ее разгар у актера произошел инфаркт. Прибывшая бригада скорой помощи из-за общей обстановки в квартире не разобралась с симптомами и решила, что у актера отравление алкоголем. Ему ввели лекарство, которое абсолютно противопоказано при инфарктах. Оно спровоцировало шок и почти мгновенную смерть. Юрий Богатерев не дожил всего месяца до своего 42-го дня рождения и открытия первой персональной выставки картин, которую он ждал с огромным нетерпением.

Источник: medikforum.ru

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