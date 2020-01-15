15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Это 70-летняя Алла Пугачева на новом фото в инстаграм?

15:34 15.01.2020, instagram.com/alla_orfey
0

«Восхитительны», «Это кто? Явно не Пугачева», «Кто это?», «Неузнаваема», «Простите, кто на фото?», «Не похожи», «Что с вами?», «Боже мой, вся перетянутая», — отметили в Сети.

Это 70 летняя Алла Пугачева на новом фото в инстаграм?
Большинство подписчиков осыпали 70-летнюю артистку комплиментами

Алла Пугачева не так много времени уделяет социальным сетям, как ее «звездные» коллеги. Однако в честь старого Нового года Примадонна все-таки решила поделиться новым фото и поздравить поклонников с праздником.

У себя в Instagram 70-летняя звезда российской эстрады опубликовала новое селфи и пожелала многочисленным поклонникам счастливого старого Нового года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все Старое обНовится.😜😄😴

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)


«Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все старое обновится», — написала Алла Борисовна.

Коллеги по «цеху» и поклонники творчества Примадонны поблагодарили ее за поздравление, а некоторые также обсудили внешность Пугачевой на фото. Большинство подписчиков осыпали 70-летнюю артистку комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит, а другие заявили, что не сразу ее узнали.

«Вы и так красивая! Без фотошопа», «Выглядите потрясающе», «Какая молодая Алла», «Восхитительны», «Это кто? Явно не Пугачева», «Кто это?», «Неузнаваема», «Простите, кто на фото?», «Не похожи», «Что с вами?», «Боже мой, вся перетянутая», — отметили в Сети.

Источник: medikforum.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы узнали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тест на беременность заставили сделать туристку перед рейсом на Сайпан
15:45 15-01-2020
Тест на беременность заставили сделать туристку перед рейсом на Сайпан
Артиста Юрия Богатырева убила врачебная ошибка
15:37 15-01-2020
Артиста Юрия Богатырева убила врачебная ошибка
Это 70-летняя Алла Пугачева на новом фото в инстаграм?
15:34 15-01-2020
Это 70-летняя Алла Пугачева на новом фото в инстаграм?
Нельзя на кладбище: поднимать вещи, оглядываться, приходить с пустыми руками
15:33 15-01-2020
Нельзя на кладбище: поднимать вещи, оглядываться, приходить с пустыми руками
Автора видео с попаданием ракеты в Boeing задержали в Иране
15:30 15-01-2020
Автора видео с попаданием ракеты в Boeing задержали в Иране
Нищая жизнь: 70% россиян не верят в обеспеченную старость
15:30 15-01-2020
Нищая жизнь: 70% россиян не верят в обеспеченную старость
БердскПри температуре 25 градусов мерзнут в квартирах жители микрорайона Белокаменного Бердска
15:19 15-01-2020
При температуре 25 градусов мерзнут в квартирах жители микрорайона Белокаменного Бердска
Трещины на пятках: как выбрать крем для ног
15:18 15-01-2020
Трещины на пятках: как выбрать крем для ног
Фото: авария на "Зима-лето", разрыв не поделили
15:15 15-01-2020
Фото: авария на
Сбил и оставил умирать мужчину водитель в Новосибирской области
15:15 15-01-2020
Сбил и оставил умирать мужчину водитель в Новосибирской области