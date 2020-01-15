Это 70-летняя Алла Пугачева на новом фото в инстаграм?

«Восхитительны», «Это кто? Явно не Пугачева», «Кто это?», «Неузнаваема», «Простите, кто на фото?», «Не похожи», «Что с вами?», «Боже мой, вся перетянутая», — отметили в Сети.

Большинство подписчиков осыпали 70-летнюю артистку комплиментами

Алла Пугачева не так много времени уделяет социальным сетям, как ее «звездные» коллеги. Однако в честь старого Нового года Примадонна все-таки решила поделиться новым фото и поздравить поклонников с праздником.

У себя в Instagram 70-летняя звезда российской эстрады опубликовала новое селфи и пожелала многочисленным поклонникам счастливого старого Нового года.



«Встречайте Старый Новый Год с хорошим настроением и все старое обновится», — написала Алла Борисовна.

Коллеги по «цеху» и поклонники творчества Примадонны поблагодарили ее за поздравление, а некоторые также обсудили внешность Пугачевой на фото. Большинство подписчиков осыпали 70-летнюю артистку комплиментами, отметив, что она прекрасно выглядит, а другие заявили, что не сразу ее узнали.

«Вы и так красивая! Без фотошопа», «Выглядите потрясающе», «Какая молодая Алла», «Восхитительны», «Это кто? Явно не Пугачева», «Кто это?», «Неузнаваема», «Простите, кто на фото?», «Не похожи», «Что с вами?», «Боже мой, вся перетянутая», — отметили в Сети.

Источник: medikforum.ru