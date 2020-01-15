При температуре 25 градусов мерзнут в квартирах жители микрорайона Белокаменного Бердска

Бердчане жалуются на холод, но не в УК, а в СМИ. Запускать комиссию для замера температуры отказываются.

Температура подачи воды в подвале дома №39 по ул. Белокаменной утром 14 декабря составляла 78 градусов

Сотрудники УК «Кристалл» отправились утром 15 января замерять температуру в квартиру, где мерзнет мама с маленьким ребенком, в микрорайон Белокаменный в Бердске.

В подъезде дома №39 по ул. Белокаменной тепло. Батареи горячие — рука не терпит. Вместе с мастером УК Владимиром Бизяевым и другими сотрудниками спускаемся в подвал, чтобы посмотреть температуру подачи горячей воды.

— Подача 78 градусов, обратка 68, — отмечает Владимир Бизяев.

Зафиксировали температуру горячей воды в подвале

Автор видео Галина Панчева



Поднимаемся на третий этаж, где живет бердчанка, пожаловавшаяся на холод в квартире. Она чуть-чуть чуть приоткрывает дверь, но в дом не пускает:

— Я не вызывала комиссию.

— Вы подавали заявку о том, что вам холодно, — говорил мастер участка.

— Кто делал?

— Вы вчера делали заявку.

— Где?

— Звонили в диспетчерскую УК «Кристалл».

— Ничего мы не делали.

— Заявка есть. Запись вашего разговора с диспетчером есть.

— Мы не делали заявку.

— Вы позвонили и сказали, что вам холодно.

— Мне некогда сейчас с вами, понимаете.

— Мы договаривались с вами по времени.

— О комиссии разговора не было.

— Но замеры делаются комиссионно.

— Это ваше уже правило.

-Это не наши правила, это общие правила.

-Ну, молодцы, некогда мне сейчас.

Сотрудников УК не пустили в квартиру

На вопрос корреспондента «Курьер. Среда. Бердск», холодно ли у бердчанки в квартире, она ответила, что прохладно. Назвать температуру не могла, так как в доме нет термометра. Пускать специалистов для замера температуры категорически отказалась. Как и беседовать с корреспондентом.

Отказалась от замера температуры в доме жительница Бердска

Автор видео Галина Панчева



Подтвердить или опровергнуть слова о холоде в квартире решили у соседей на этом же этаже. Дверь открыл мужчина.

— Перед Новым годом топили хорошо — было 29 градусов. Жарища. Батареи кипяток. Сейчас 25 градусов. В квартире тепло. В этом году холодно не было. Температура комфортная. Меня устраивает, — отметил бердчанин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на холод в квартирах пожаловались несколько жителей микрорайона Белокаменный. Они просили как-то повлиять на ситуацию с холодом в их квартирах. Доходит до того, что в прохладных помещениях матери не могут искупать детей. Босыми ногами невозможно пройти даже по коврам — такой ледяной пол.

Директор УК «Кристалл» Виктор Злобин рассказал, что по холоду в квартирах поступил только один звонок — от бердчанки, которая постоянно жалуется на это. Но замеры в жилье показывают, что температура соответствует нормативу. Виктор Викторович просил жителей, которым холодно в их квартирах, сообщать об этом в диспетчерскую УК, чтобы сотрудники могли прийти к ним и сделать замеры.

По словам Злобина, в прошлом году топили так, что в квартирах было 26-27 градусов. После этого, конечно, все ощутят, что стало прохладнее. Но есть норматив — 22 градуса, и поэтому придерживаемся норматива, акцентировал Злобин. За текущую зиму не было ни одного случая, чтобы температура в квартирах была ниже нормы.

— У всех есть телефоны, все знают номер телефона диспетчерской, звоните. Будем отрабатывать. Если температура в квартирах будет ниже нормы, будем связываться с ресурсоснабжающей организацией, — подчеркнул директор УК «Кристалл».

Мэр Бердска Евгений Шестернин взял на личный контроль ситуацию с холодом в квартирах микрорайона Белокаменного. В УК «Кристалл» запросили акты по проведенным в квартире жительницы Белокаменного Анны Юрьевны замерах температуры. Судя по актам, температура соответствует норме. Мэрия планировала провести совместную проверку по температурному режиму в квартирах, где жители замерзают.