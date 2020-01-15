Стипендию мэра в размере 1000 рублей получили 25 одаренных детей Бердска

15 января во Дворце культуры «Родина» чествовали победителей городских, региональных и всероссийских конкурсов. Эти дети своим талантом и трудолюбием прославили Бердск.

На сцену для поздравлений поднимались педагоги, раскрывшие способности молодых дарований, и родители, благодаря поддержке которых ребята смогли достичь высоких творческих вершин.

Одаренные дети в области культуры и искусства за 2018 год, получая свидетельства о назначении рождественской стипендии от главы Бердска, принимали слова признательности и благодарности от первых лиц города.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поблагодарил талантливых детей, их родителей, педагогов и пожелал счастья, благополучия и любви.

Подробности в ближайшее время.