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Стипендию мэра в размере 1000 рублей получили 25 одаренных детей Бердска

17:41 15.01.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Лучших танцоров, певцов, музыкантов и художников выбрали из нескольких сотен претендентов.

Стипендию мэра в размере 1000 рублей получили 25 одаренных детей Бердска

15 января во Дворце культуры «Родина» чествовали победителей городских, региональных и всероссийских конкурсов. Эти дети своим талантом и трудолюбием прославили Бердск.

На сцену для поздравлений поднимались педагоги, раскрывшие способности молодых дарований, и родители, благодаря поддержке которых ребята смогли достичь высоких творческих вершин.

Одаренные дети в области культуры и искусства за 2018 год, получая свидетельства о назначении рождественской стипендии от главы Бердска, принимали слова признательности и благодарности от первых лиц города.
Мэр Бердска Евгений Шестернин поблагодарил талантливых детей, их родителей, педагогов и пожелал счастья, благополучия и любви.
Подробности в ближайшее время.

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