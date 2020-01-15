Рекомендация египетского врача ставить мясо в холодильник при температуре 7 ° C

Как объяснил Абдель-Рахман Шамс, самое свежее, если убрать мясо сразу в морозилку, оно потеряет большое количество питательных веществ и увеличит вероятность проблем со здоровьем в случае употребления. Однако сложные химические изменения увеличивают жесткость продукта. Идеально хранить при низкой температуре для усиления образования молочной кислоты, которая обладает огромным количеством полезных свойств, среди которых противостояние микробному загрязнению, получение мягкого белка, сохранение питательной ценности и простота приготовления при минимальном времени приготовления. Другими источниками лактата являются: сыворотка, йогурт, сметана, творог, кисломолочное молоко, йогурт, айран, сыр, мороженое, йогурт, квашеная капуста, квас, ржаной хлеб.

Рекомендация египетского врача ставить мясо в холодильник при температуре 7 ° C, лучше всего оставить его на день или несколько часов, а затем упаковать в пакеты, желательно максимальной толщины, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение продукт внутри и снаружи.

Следует отметить, что практически любое избыточное вещество не может быть полезным для организма человека, а также для молочной кислоты. При патологически высоких концентрациях в крови повышается риск лактоацидоза — нарушения обмена веществ.

Источник: thetimeshub.in