Катаплексия: падает от смеха и не может двигаться 17-летняя Билли Ходжсон из Англии

У девушки наступает мышечный паралич. Помимо смеха, он также может быть вызван волнением, гневом или даже неожиданностью.

Билли не следует дразнить своего брата-шутника Деклана (на фото), который все еще пытается заставить ее посмеяться

17-летняя Билли Ходжсон страдает от катаплексии, которая вызывает внезапный паралич мышц. Редкое расстройство, возникающее при внезапном чувстве эмоций, таких как гнев, смех, удивление.

Она падает и не может двигаться, но полностью в сознании и чувствует себя «запертой» в своем теле.

Подросток с необычным расстройством мозга, которое заставляет ее рушиться, когда она смеется, показало, что она проводит меньше времени со своими веселыми друзьями.

17-летняя Билли Ходжсон страдает от катаплексии, которая вызывает внезапный мышечный паралич и может ударить, когда она хихикает.

Ее необычная болезнь — осложнение нарколепсии, которым страдают около 22 500 британцев. Помимо смеха, он также может быть вызван волнением, гневом или даже неожиданностью.

Билли из Шеффилда сократила количество времени, которое она проводит с друзьями, потому что она чувствует себя виноватой, что они сами не будут рядом с ней.

Она сказала: «Я игривый человек, поэтому переходить от этого к чувству, будто я не могу смеяться, действительно странно. Я чувствую, что не могу быть собой.

«Мои друзья стараются не быть смешными, и если они заставляют меня смеяться, они чувствуют, что должны извиниться. Когда я с ними, я склонен не так увлекаться смешными ситуациями, чтобы избежать катаплексии, особенно перед теми, кто с ним не знаком.

Мы шутим об этом, как друзья, потому что это забавно само по себе, и я должен это осветить.

Источник: dailymail.co.uk