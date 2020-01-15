Письменные жалобы вместо личных встреч с мэром и его замами выбирают жители Бердска

Письменные обращения в адрес горадминистрациив 2019 году составили 83% от общего количества, по сравнению с 2018 годом их число выросло на более 400 обращений.

За 2019 год в бердскую горадминистрацию поступило 3338 обращений от жителей

Зарегистрировано 3378 обращений граждан за 2019 год в мэрии Бердска.

Это на 3,3% больше по сравнению с 2018 годом, сообщила на совещании чиновников 13 января начальник общественной приемной Юлия Линк. Статистика показывает, что с 2017 года количество обращений увеличивается, но при этом процент увеличения сокращается. Если учитывать постоянный рост населения, общее количество обращений в администрацию является постоянным и составляет чуть меньше 3% от общего количества населения, проживающего на территории Бердска.

Письменные обращения в адрес горадминистрации составили 83% от общего количества, при этом по сравнению с 2018 года количество письменных обращений значительно возросло на более 400 обращений. Есть объяснение: 2019 год был достаточно интенсивным в плане формирования новых документов градостроительной деятельности: принимали генеральный план, разрабатывали, шли обсуждения. Большое количество обращений было связано с этой тематикой.

Обращения граждан в форме личного приема к руководителям сокращается с 2017 года.

В 2019 году продолжили работу выезды мобильной группы, дежурные по городу в выходные и праздничные дни. Они выезжали на места по 367 обращениям граждан. Обязательно встречались с заявителем и выясняли, удовлетворен ли он разрешением тех или иных вопросов.

На дополнительный контроль в течение 2019 года в общественной приемной было поставлено 71 обращение. Со сроком исполнения на 2020 год — 66 обращений, связанных с финансированием ряда работ, в основном по благоустройству. И со сроком исполнения на 2021 год и последующий — 5 обращений.

За первые два рабочих дня в общественную приемную поступило 10 обращений бердчан.