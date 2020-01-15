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Красота / Общество

Маска из спермы омолодила и подтянула кожу 28 летнего блогера Трейси Кисс

16:48 15.01.2020 Фото: hochu.ua
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После проведенных экспериментов, установив пользу мужской спермы, девушка рекомендует маску потому, что сперма содержит особые ферменты, которые помогают очищать кожу от ороговевших частиц. Также она содержит цинк, кальций, магний и фруктозу, что чудодейственным образом влияет на состояние кожи.

Маска из спермы омолодила и подтянула кожу 28 летнего блогера Трейси Кисс
Мужская сперма содержит цинк, кальций, магний и фруктозу

Известный 28-летний  блогер Трейси Кисс  из Великобритании  решила провести эксперимент и использовала…мужскую сперму в качестве маски для лица. Она пошла на довольно необычный эксперимент, о чем рассказала в видеоролике на своем YouTube-канале. Чтобы иметь хорошую кожу и узнать, чем полезна мужская сперма, девушка советует каждый день делать маски для лица из мужской спермы. По результатам, Трейси заявила, что, мягко говоря, необычные маски приводят кожу в тонус, снимают излишнюю чувствительность и даже имеют омолаживающий эффект, подтягивая кожу в проблемных зонах.

Я думаю, что люди обеспокоены мыслью о наличии спермы на их лице, но на самом деле это очень естественно и здорово.

Трейси придумала для себя формулу идеальной кожи, каждый день нанося себе такую чудо-маску на 20 минут, после чего смывает. Нам тоже стало известно, откуда мать-одиночка двоих детей берет материал для масок. Как оказалось, сперму ей ежедневно поставляет знакомый, зная желание Трейси узнать, чем мужская сперма для женщин может помочь в бьюти-процедурах.

После проведенных экспериментов, установив пользу мужской спермы, девушка рекомендует маску из-за того, что сперма содержит особые ферменты, которые помогают очищать кожу от ороговевших частиц. Также она содержит цинк, кальций, магний и фруктозу, что чудодейственным образом влияют на состояние кожи.

Источник: hochu.ua

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