Маска из спермы омолодила и подтянула кожу 28 летнего блогера Трейси Кисс

После проведенных экспериментов, установив пользу мужской спермы, девушка рекомендует маску потому, что сперма содержит особые ферменты, которые помогают очищать кожу от ороговевших частиц. Также она содержит цинк, кальций, магний и фруктозу, что чудодейственным образом влияет на состояние кожи.

Мужская сперма содержит цинк, кальций, магний и фруктозу

Известный 28-летний блогер Трейси Кисс из Великобритании решила провести эксперимент и использовала…мужскую сперму в качестве маски для лица. Она пошла на довольно необычный эксперимент, о чем рассказала в видеоролике на своем YouTube-канале. Чтобы иметь хорошую кожу и узнать, чем полезна мужская сперма, девушка советует каждый день делать маски для лица из мужской спермы. По результатам, Трейси заявила, что, мягко говоря, необычные маски приводят кожу в тонус, снимают излишнюю чувствительность и даже имеют омолаживающий эффект, подтягивая кожу в проблемных зонах.

Я думаю, что люди обеспокоены мыслью о наличии спермы на их лице, но на самом деле это очень естественно и здорово.

Трейси придумала для себя формулу идеальной кожи, каждый день нанося себе такую чудо-маску на 20 минут, после чего смывает. Нам тоже стало известно, откуда мать-одиночка двоих детей берет материал для масок. Как оказалось, сперму ей ежедневно поставляет знакомый, зная желание Трейси узнать, чем мужская сперма для женщин может помочь в бьюти-процедурах.

После проведенных экспериментов, установив пользу мужской спермы, девушка рекомендует маску из-за того, что сперма содержит особые ферменты, которые помогают очищать кожу от ороговевших частиц. Также она содержит цинк, кальций, магний и фруктозу, что чудодейственным образом влияют на состояние кожи.

Источник: hochu.ua