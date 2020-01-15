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Видеоэксперимент: Из-за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске

17:45 15.01.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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По опыту водителей, каждую зиму приходится аккуратно выезжать из дворов. Впрочем, именно так поступать автовладельцам посоветовал начальник УЖКХ. Максим Совбанов заверил: скоро снег с выездов на дороги вывезут на снегоотвал.

Видеоэксперимент: Из за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске
Автомобилисты сетуют на отсутствие обзора при выезде из дворов Бердска

Каждый день рискуют попасть в ДТП при выезде из дворов, на перекрестки и повороты автомобилисты Бердска. По мнению водителей, городским коммунальным службам стоит не только очищать дороги от снега, но и вывозить горы снега на снегоотвал.

— Вот так каждый раз. Чтобы выехать со двора, нужно практически полностью «высунуться». Абсолютно ничего не видно! А это потенциально создает опасность аварии. Кто знает, кто летит с левой стороны. А если еще и скользко, то вообще туши свет. Я не прошу убирать снежные горы вдоль дорог, но почему бы не убирать его хотя-бы с углов выездов, — предложил автовладелец Игорь в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 января.

Начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов заверил «Курьер. Среда. Бердск»,ю что снежные горы с выездом дворов в ближайшее время будут ликвидированы.

-Работаем в этом направлении. Вывозим кучи на поворотах, на перекрестах, на выездах. Сначала мы почистили выезда, чтобы было где выезжать водителям. Мы не можем сразу чистить и вывозить, у нас нет такого ресурса. Мы набрали эти кучи, а сейчас планомерно их вывозим. Водителям нужно быть просто поаккуратнее, повнимательнее, — посоветовал Максим Флюрович сегодня, 15 января.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», независимо от погодных условий уборка городских дорог зимой должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и автомобилей. По крайней мере так говорится в правилах благоустройства Бердска.

Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, парковок, остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта должна производиться регулярно с момента установления снежного покрова.

Во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вывозиться на снегоотвал не позднее 6 часов с момента его окончания, а при продолжительности снегопада более 3 часов — не позднее 6 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см.

При уборке проезжей части городских дорог механизированным способом (комплексами уборочной техники) и при образовании снежных валов валы необходимо раздвигать (с очисткой снега ручным методом) в местах пешеходных переходов, перед местами для стоянки (парковки) транспортных средств, остановками и остановочными платформами городского наземного транспорта, проездами.
Снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 — 2,5 метра.

Снег, сколы наледи и льда сдвигаются на специально отведенные ответственными лицами места временного складирования снега, формируются в кучи и валы и должны вывозиться на снегоотвалы в течение суток с момента окончания ежесуточной уборки.

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

Видеоэксперимент: Из за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске
Видеоэксперимент: Из за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске
Видеоэксперимент: Из за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске
Видеоэксперимент: Из за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске
Видеоэксперимент: Из за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске
Видеоэксперимент: Из за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске
Видеоэксперимент: Из за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске
Видеоэксперимент: Из за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске
Видеоэксперимент: Из за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске
Видеоэксперимент: Из за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске
Видеоэксперимент: Из за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске
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От редакции

Сталкиваетесь с проблемами при выезде из дворов?

Adeli, 15 января 2020 17:53
НВР:
постоянно. на Зима лето, где конечная 12 маршрута такая гора лежит!!!!
мало того, что из-за стоящей маршрутки не видно, кто со стороны Белокаменного едет,
так зимой выезд дополнительно осложняется ещё и кучей снега! Просто вслепую выехжаешь!
Валера, 15 января 2020 18:08
Первые фото какойто захудалой деревни, а не города.
Аноним, 15 января 2020 18:52
Да причем дворы???Это не самый "КОШМАР",САМЫЙ выезжать на федеральную трассу напротив Вокзальная 14 и переезда где идиоты (преследуя шкурный интерес)наставили крестатых заборов,которые замело(в сибири живем)а там мчится тыща авто в минуту и очень быстро...Вот где риск то.

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