Видеоэксперимент: Из-за загораживающих обзор сугробов вслепую выезжают на дороги водители в Бердске

Каждый день рискуют попасть в ДТП при выезде из дворов, на перекрестки и повороты автомобилисты Бердска. По мнению водителей, городским коммунальным службам стоит не только очищать дороги от снега, но и вывозить горы снега на снегоотвал.
— Вот так каждый раз. Чтобы выехать со двора, нужно практически полностью «высунуться». Абсолютно ничего не видно! А это потенциально создает опасность аварии. Кто знает, кто летит с левой стороны. А если еще и скользко, то вообще туши свет. Я не прошу убирать снежные горы вдоль дорог, но почему бы не убирать его хотя-бы с углов выездов, — предложил автовладелец Игорь в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 января.
Начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов заверил «Курьер. Среда. Бердск»,ю что снежные горы с выездом дворов в ближайшее время будут ликвидированы.
-Работаем в этом направлении. Вывозим кучи на поворотах, на перекрестах, на выездах. Сначала мы почистили выезда, чтобы было где выезжать водителям. Мы не можем сразу чистить и вывозить, у нас нет такого ресурса. Мы набрали эти кучи, а сейчас планомерно их вывозим. Водителям нужно быть просто поаккуратнее, повнимательнее, — посоветовал Максим Флюрович сегодня, 15 января.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», независимо от погодных условий уборка городских дорог зимой должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и автомобилей. По крайней мере так говорится в правилах благоустройства Бердска.
Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, парковок, остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта должна производиться регулярно с момента установления снежного покрова.
Во время снегопада снег с проезжей части городских дорог должен вывозиться на снегоотвал не позднее 6 часов с момента его окончания, а при продолжительности снегопада более 3 часов — не позднее 6 часов с момента увеличения толщины снежного покрова на 2,0 — 2,5 см.
При уборке проезжей части городских дорог механизированным способом (комплексами уборочной техники) и при образовании снежных валов валы необходимо раздвигать (с очисткой снега ручным методом) в местах пешеходных переходов, перед местами для стоянки (парковки) транспортных средств, остановками и остановочными платформами городского наземного транспорта, проездами.
Снег с проезжей части городских дорог следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 — 2,5 метра.
Снег, сколы наледи и льда сдвигаются на специально отведенные ответственными лицами места временного складирования снега, формируются в кучи и валы и должны вывозиться на снегоотвалы в течение суток с момента окончания ежесуточной уборки.
Автор видео Марина Волкова
Автор видео Марина Волкова
Автор видео Марина Волкова
постоянно. на Зима лето, где конечная 12 маршрута такая гора лежит!!!!
мало того, что из-за стоящей маршрутки не видно, кто со стороны Белокаменного едет,
так зимой выезд дополнительно осложняется ещё и кучей снега! Просто вслепую выехжаешь!