Заваленные снегом «могильные оградки» спровоцировали ДТП в Бердске

Столкновение транспортных средств без пострадавших произошло сегодня, 15 января, на улице Лунная возле ТЦ «Орбита».
Столкновение транспортных средств без пострадавших произошло сегодня, 15 января, на улице Лунная возле ТЦ «Орбита».
— Она выезжала крайне аккуратно, но посмотрите — ограждение завалено снегом. И без него не видно, кто там едет по главной, — прокомментировал сочувствующий автоледи мужчина, занимающийся осмотром «Хонды», вылетевшей в результате аварии на обочину.
К слову, аналогичные ДТП на указанном участке улицы Лунной хоть и не часто, но возникают. Автолюбители в один голос недовольны дорожным ограждением, из-за которого не видно при выезде со двора движущиеся вдоль по Лунной автомобили.
В связи с произошедшим ДТП у «Орбиты» сегодня у местных жителей вновь возник всё тот же вопрос. Его озвучивает Александр, участник группы АвтоБердск ВКонтакте:
— Вопрос к коммунальщикам и проекту улицы Лунной. А можно было не доводить до ДТП на этом участке дороги? Можно почистить сугробы и убрать идиотский забор, мешающий обзору при выезде со двора? — спрашивает очевидец.
Насчёт сугробов ответим прямо: можно и нужно. Насчёт «идиотских заборов», именуемых ещё в народе «могильными» ранее неоднократно высказывался мэр Бердска. По его словам, ограждения соответствуют стандартам, убрать их с дорог нашего города не удастся хотя бы по причине того, что установлены они по федеральной программе «Безопасные и качественные автодороги» для безопасности пешеходов. Стало быть «обжалованию» этот вопрос не подлежит.
В связи с этим «Свидетель» рекомендует автолюбителям Бердска не надеяться на возможную «реновацию» перекрёстков бердских дорог, её не будет. Просто соблюдайте ПДД и выезжайте со дворов с предельной аккуратностью. И да, пропускайте тех, кто едет по главной дороге. Коммунальщикам же пожелаем и дальше не расслабляться, а оперативнее и тщательнее убирать снежные завалы на дорогах Бердска и, главное, в «треугольниках видимости».