Заваленные снегом «могильные оградки» спровоцировали ДТП в Бердске
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Заваленные снегом «могильные оградки» спровоцировали ДТП в Бердске

4:40:281/15/2020
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Столкновение транспортных средств без пострадавших произошло сегодня, 15 января, на улице Лунная возле ТЦ «Орбита».

— Она выезжала крайне аккуратно, но посмотрите — ограждение завалено снегом. И без него не видно, кто там едет по главной, — прокомментировал сочувствующий автоледи мужчина, занимающийся осмотром «Хонды», вылетевшей в результате аварии на обочину.

К слову, аналогичные ДТП на указанном участке улицы Лунной хоть и не часто, но возникают. Автолюбители в один голос недовольны дорожным ограждением, из-за которого не видно при выезде со двора движущиеся вдоль по Лунной автомобили.

В связи с произошедшим ДТП у «Орбиты» сегодня у местных жителей вновь возник всё тот же вопрос. Его озвучивает Александр, участник группы АвтоБердск ВКонтакте:

— Вопрос к коммунальщикам и проекту улицы Лунной. А можно было не доводить до ДТП на этом участке дороги? Можно почистить сугробы и убрать идиотский забор, мешающий обзору при выезде со двора? — спрашивает очевидец.

Насчёт сугробов ответим прямо: можно и нужно. Насчёт «идиотских заборов», именуемых ещё в народе «могильными» ранее неоднократно высказывался мэр Бердска. По его словам, ограждения соответствуют стандартам, убрать их с дорог нашего города не удастся хотя бы по причине того, что установлены они по федеральной программе «Безопасные и качественные автодороги» для безопасности пешеходов. Стало быть «обжалованию» этот вопрос не подлежит.

В связи с этим «Свидетель» рекомендует автолюбителям Бердска не надеяться на возможную «реновацию» перекрёстков бердских дорог, её не будет. Просто соблюдайте ПДД и выезжайте со дворов с предельной аккуратностью. И да, пропускайте тех, кто едет по главной дороге. Коммунальщикам же пожелаем и дальше не расслабляться, а оперативнее и тщательнее убирать снежные завалы на дорогах Бердска и, главное, в «треугольниках видимости».

Источник: svidetel24.info

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