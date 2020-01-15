Второй среди самых могущественных стран в мире стала Россия

Рейтинг составил американский журнал US News & World Report

Россия по итогам 2019 года сохранила за собой второе место в рейтинге наиболее могущественных стран мира по версии американского журнала US News & World Report, который опубликован на сайте издания в среду. Как и годом ранее, лидером перечня стали Соединенные Штаты, третье место досталось КНР.

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Список наиболее могущественных стран мира является частью более обширного рейтинга лучших государств, составляемого US News & World Report ежегодно. В этот раз к числу лучших отнесены 73 страны. Первое место, как и по итогам 2018 года, заняла Швейцария, на второе место поднялась Канада, замыкает тройку лидеров Япония, опустившаяся на одну строчку ниже по сравнению с предыдущим рейтингом. В пятерку также вошли Германия и Австралия. В конце списка — Оман, Сербия и Ливан. Россия в рейтинге поднялась на одну позицию и заняла 23-е место, США оказались на седьмом. В перечень также попали Эстония (55-е место), Литва (59-е место), Латвия (62-е место), Казахстан (66-е место), Украина (68-е место), Белоруссия (70-е место).

При составлении рейтинга его авторы выделили 65 признаков, которые, по их мнению, необходимы, чтобы оценить успех страны в различных областях. Эти характеристики были объединены в девять основных категорий, одной из которых стали сила и влияние на мировой арене. Кроме того, в число этих девяти категорий попали развитие туристической отрасли, инновации, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, историческое наследие.

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По каждой из них US News & World Report представил отдельные рейтинги, положение страны в которых и повлияло на то, какую строчку государство занимает в общем списке. Так, по мнению составителей рейтинга, за прошедший год Россия стала более привлекательным местом для туристов. По этому критерию она поднялась на две позиции и заняла 48-е место. Лидерство здесь оказалось за Бразилией, Италией и Испанией. По темпам роста экономики Россия сохранила за собой 12-е место.

Рейтинг был составлен US News & World Report при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Он основывается на результатах социологического опроса, участие в котором приняли около 21 тыс. человек из 36 стран мира. В число респондентов входили как представители бизнеса, так и обычные граждане. На сайте издания представлена интерактивная карта, отражающая результаты рейтинга, на которой Крым изображен в составе России.

Источник: ТАСС