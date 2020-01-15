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Здоровье / Общество

Раковые клетки останавливают свой рост от лектинов растительной пищи

17:18 15.01.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B7KvfmvgJ30/
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Лектин в бобах фава — реабилитирует и превращает раковые клетки толстой кишки обратно в обычные клетки уже через две недели.

Раковые клетки останавливают свой рост от лектинов растительной пищи
Бобовые: нут, фасоль, чечевица останавливают развитие раковых клеток

Если обобщить то вся теория « о плохих лектинах» основана на том, что лектинсодержащие продукты являются воспалительными.

Но, назначьте четыре порции бобовых в неделю, насыщенных лектинами и получите 40% — значительное снижение C-реактивного белка, этого основного показателя системного воспаления, потребляя больше бобов.

То же самое с помидорами. Ученые давали женщинам полторы чашки томатного сока каждый день, и весь этот томатный лектин сока уменьшал уровень медиаторов воспаления, уменьшал объем талии, снижал уровень холестерина, по сравнению с теми женщинами, кто пил просто воду.

И это еще не все.
Интерес к предполагаемому «противоопухолевому действию растительных лектинов» начался с открытия в 1963 году «того, что … лектины могут различать раковые клетки и нормальные клетки» Впоследствии было обнаружено, что лектины уничтожают раковые клетки, оставляя нормальные клетки в покое, но это в чашках Петри.
Богатые лектинами такие продукты, как бобы и цельные зерна часто употребляются в приготовленном виде, но оказалось, что эта обработка не всегда полностью инактивируют лектины.
Некоторое количество не токсичного лектина сохраняется. Это стало актуально для колоректального рака, поскольку проглоченные лектины могли непосредственно контактировать с клетками кишечника. А самое интересное — это потенциал лектинов в реабилитации раковых клеток.
Когда нормальная клетка превращается в раковую, она имеет тенденцию терять свою специализированную функцию.
Так вот, лектин в бобах фава — реабилитировал, превращал раковые клетки толстой кишки обратно в обычные клетки через две недели. На рисунке поста демонстрируется это: под воздействием лектинов бесформенное скопление клеток опухоли вновь становится нормальной железистой тканью.

Исследование с участием 2 миллионов человек подтвердило, что потребление фасоли, нута, гороха и чечевицы, не только снижают риск развития колоректального рака, но и замедляют прогрессирование уже имеющегося рака толстой кишки.

Так же полезный лектин есть в орехах арахиса, в течении часа после его употребления он уже попадает в кровь. То же самое происходит и с помидорами.

Для того, чтобы избежать болезни нужно не только избегать канцерогенов, патогенов, но и употреблять все то многообразие фотохимически активных компонентов цельных растений, которые нас защищают. Продукты богатые лектиновой начинкой «являются краеугольными камнями» диет всех самых здоровых и самых долгоживущих людей на планете.

Источник: instagram

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