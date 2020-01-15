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На 20% подорожал уголь за год в Новосибирской области

18:15 15.01.2020, Антон Каликанов
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Причины подорожания угля в регионе исключительно рыночные, государственного регулирования цен в данной отрасли нет.

На 20% подорожал уголь за год в Новосибирской области
Подорожание угля стало одной из причин повышения тарифов на услуги ЖКХ в районах области.

Цены на уголь в Новосибирской области в в январе-сентябре 2019 года выросли на 10−20% по сравнению с девятью месяцами 2018 года, данную информацию в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил глава департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

Он также отметил, что причины столь резкого роста стоимости угля исключительно рыночные, государственного регулирования цен в в данной отрасли нет.

Подорожание угля стало одной из причин повышения тарифов на услуги ЖКХ в районах области.

Напомним, в 2020 году тарифы на услуги ЖКХ для жителей Бердска вырастут на 4,9%. Горячая вода, холодная вода, водоотведение и отопление подорожают на 4,9%. Цены на электричество вырастут на 4,5%. газоснабжение подорожает на 5,5%. Новые тарифы начнут действовать с 1 июля.

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От редакции

Много платите за услуги ЖКХ?

Wladimir, 15 января 2020 18:51
Мировые цены на уголь низкие, несколько лет падают. Зато с терпил собрать можно собрать внутри страны. Такие вот рыночные причины для дурачков.

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