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Шторм с похолоданием и метелями обрушится на Бердск

19:16 15.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ветер усилится до 16 метров в секунду, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Спасатели предупреждают о сложной дорожной обстановке 16 января.

Шторм с похолоданием и метелями обрушится на Бердск
Метель надвигается на Бердск

Метели, гололед, похолодание и усиление ветра в Новосибирской области прогнозируют синоптики в ближайшую неделю, сообщили в региональном управлении МЧС 15 января. В связи с этим, спасатели предупреждают, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах и водоемах, сказаться на обстановке с пожарами, вызвать обрыв проводов, падение деревьев, схода наледи с крыш.

Так, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра 16 января в Новосибирской области местами ожидается умеренный снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедные явления, усиление ветра до 16 м/с. К концу недели неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся, к субботе прогнозируется ветер до 23 м/с, а температура понизится до -14.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны, под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.

Кроме того, на территории региона в настоящее время в связи с переменчивой погодой складывается неблагоприятная обстановка на водных объектах. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам напоминают населению о том, что выезд на лед на автотранспорте, в том числе на снегоходах и квадроциклах на акватории Новосибирской области запрещен.

При похолодании возрастают риски возникновения пожаров. Жителям необходимо быть предельно осторожными с огнем, следить за печным отоплением и электрооборудованием.

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