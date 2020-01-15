Поправки в Конституцию: суверенная Россия, запрет чиновникам на иностранное гражданство, исключение «подряд» в сроке президентства

В России требования международного законодательства и договоров могут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции, уточнил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

Совфед он предложил наделить правом увольнять федеральных судей, а Конституционный суд — правом проверять законопроекты до того, как их подпишет президент

Путин предложил обсудить поправку в Конституцию России, которая закрепит приоритет основного закона в российском правовом пространстве. Он заявил об этом, оглашая послание Федеральному собранию, пишет Интерфакс.

Соответствующая поправка предусматривает, что в России требования международного законодательства и договоров могут действовать только в той части, в которой они не противоречат Конституции, уточнил он.

Это изменение позволит гарантировать безусловный суверенитет российского народа. По словам Путина, Россия может оставаться Россией только как суверенное государство.

Вторая поправка запретит губернаторам, сенаторам и депутатам Госдумы, премьер-министру, вице-премьерам и министрам иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, позволяющий постоянно проживать в другой стране

Также Путин согласен обсудить исключение слова «подряд» в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. Он отметил, что не считает это изменение принципиальным, но не возражает против этого.

Еще президент назвал ряд предложений, касающихся изменений в госуправлении. В частности, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать назначение премьер-министра, вице-премьеров и министров, причем, президент не сможет их отклонить.

При этом Россия должна оставаться сильной президентской республикой, так что глава государства должен иметь право отправлять в отставку премьера, министров и судей Конституционного и Верховного судов, а также руководить силовыми ведомствами. Совфед он предложил наделить правом увольнять федеральных судей, а Конституционный суд — правом проверять законопроекты до того, как их подпишет президент.

В целом, по его мнению, Конституция не нуждается в изменениях. Однако, с учетом многочисленных вопросов и предложений он предлагает обсудить эти поправки, «важные для развития России как правового и свободного государства», где свободы и права граждан являются приоритетом.

Эти поправки он предложил вынести на референдум.