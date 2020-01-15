Путин: Кормить бесплатно всех учеников 1-4 классов с 1 сентября 2020 года

В послании Федеральному собранию президент заявил, что для этого все школы России должны быть оснащены необходимой инфраструктурой, столовыми и буфетами, а также обеспечены качественными продуктами с участием местного бюджета.

Путин 15 января 2020 года выступил с обращением к Федеральному собранию

Младшие школьники с первого по четвертый класс во всех субъектах РФ в ближайшие три года должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Он заявил, что для этого все школы России должны быть оснащены необходимой инфраструктурой, столовыми и буфетами, а также обеспечены качественными продуктами.

«Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием», — сказал президент.

Он пояснил, что эта мера связана с тем, что расходы семей на детей возрастают после того, как они идут в школу. «Забот у семьи прибавляется. На этом этапе ее нужно поддержать», — сказал Путин.

По словам президента, вокруг этой темы велись широкие дискуссии, в первую очередь, потому, что дети семей с приличными и маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства. «Все должны себя чувствовать в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно», — сказал Путин.

Он отметил, что эта мера будет оправданной.

Президент предложил использовать средства из трех источников: федерального, регионального и местного.