В 450 млрд рублей оценил господдержку демографии в России в 2020 году Минфин

По словам главы минфина Силуанова, финансово обеспечить озвученные президентом в послании Федеральному собранию меры поможет улучшение собираемости государственных доходов, а также выстраивание приоритетов в расходах.

Антон Силуанов оценил стоимость президентских мер поддержки

Пакет демографических и социальных стимулов, вошедших в послание президента РФ, будет стоить бюджету сотни миллиардов рублей, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«В этом году (стоимость озвученного президентом перечня мер — ИФ) это около 400-450 млрд рублей, в следующем гораздо выше», — сказал Силуанов журналистам.

В комментарии для телеканала «Россия 24» он подчеркнул, что эти траты не должны нарушить макроэкономическую стабильность. По словам Силуанова, финансово обеспечить озвученные меры поможет улучшение собираемости госдоходов, а также выстраивание приоритетов в расходах.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в бюджете есть средства на демографические инициативы президента, которые прозвучали в его послании Федеральному собранию.

«Я хочу заверить всех, что средства в бюджете есть. Средства будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджетах регионов», — сказала Голикова в эфире программы «60 минут» на России-1 (ВГТРК).

По ее словам, окончательные расчеты будут проведены после публикации поручений президента по итогам послания. Голикова сказала, что «с сегодняшнего дня начнем готовить изменения в законодательство».

В послании Федеральному собранию в среду, 15 января, Путин заявил, что программа материнского капитала продлевается как минимум до конца 2026 года. Причем уже с 1 января 2020 года материнский капитал будет выплачиваться не только за вторых или последующих детей в семье, но и за первых.

«Хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года — уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей», — добавил он.

«При этом считаю, что, если в семье сейчас есть уже ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как я уже сказал, 616 тыс. 617 рублей», — заявил он.

Президент напомнил, что ранее уже было принято решение о том, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита.

В 2019 году размер материнского капитала составлял 453 тыс. 26 рублей.

Размер материнского (семейного) капитала с 1 января проиндексирован на 3,8%.