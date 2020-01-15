Стипендию за творчество получили одаренные дети в Бердске

Рождественскую стипендию главы нашего города 15 января получили 25 юных творчески одарённых бердчан.
Рождественскую стипендию главы нашего города 15 января получили 25 юных творчески одарённых бердчан.
К примеру, Яков Ермаков, третьеклассник лицея № 7, участвовал во Всероссийском конкурсе чтецов «Художественное слово», проходившем в Москве. Единственный из нашего региона, он стал дипломантом первой степени.
Стипендию 15 января из рук мэра Бердска также получили: Дарья Бухарова, которая занимается в хореографическом ансамбле «Арабески» ДК «Родина»; Ярослав Мархасин, ученик студии мультипликации «Арбуз»; Иван Шулешко, изучающий фольклорное искусство в ДШИ «Берегиня»; юные художницы Дарья Лесная и Анна Лукьянова из школы «Весна».
Среди юных талантов, уже добившихся признания, а потому ставших рождественскими стипендиатами, немало танцоров: Арина Народова из хореографического ансамбля «Радость», Матвей Антонов из «Сувенира», Елизавета Бороздина из «Талисмана», Яков Ермаков из «Карусели», Виолетта Лузгина из «Улыбки», Кирилл Гейер из ансамбля народного танца «Бердчаночка», Кристина Падукова из «Имиджа».
А среди музыкантов и подающие надежды пианисты, и «народники»: баянист, аккордеонист, бандуристка. Начинающие живописцы, мультипликаторы, актёры… Просто дух захватывает, как много в нашем городе талантливых ребят, как многообразны их творческие проявления!
Большинство награждённых подготовили к церемонии вручения им специальных стипендий творческий номер, ещё раз блеснув своими дарованиями на большой сцене «ДК «Родина».
Яков Ермаков так проникновенно прочитал стихотворение Владимира Маяковского «Стихи о советском паспорте», что просто мурашки по коже. Талантливая у нас подрастает молодежь!