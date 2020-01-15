Платить бедным семьям на детей до семи лет по 5500 рублей ежемесячно предложил Путин

Право на эту помощь получат семьи с доходом не выше одного прожиточного минимума на человека. Возможна сумма позднее увеличится вдвое. Кроме того, программу маткапитала продлили до 2026 года, и давать деньги начнут после рождения первого ребенка.

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Президент Владимир Путин предложил ввести для малообеспеченных семей ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Он сказал это в послании Федеральному собранию. Такую меру он предложил для решения демографических проблем.

Ежемесячные выплаты на ребенка

Право на эту помощь получат семьи с доходом не выше одного прожиточного минимума на человека, уточнил Путин. Он потребовал, чтобы оформить эти выплаты можно было максимально удобно, в том числе через интернет. Соискателям придется подать заявление и указать доходы.

На первом этапе выплаты составят 5500 рублей, половину прожиточного минимума, объявил президент.

Если окажется, что даже с этими выплатами какие-то семьи «не будут доходить до прожиточного минимума», со следующего года им будут выплачивать полный прожиточный минимум — «11 с лишним тысяч», пообещал он.

Для введения этих выплат потребуются значительные денежные ресурсы и перерасчет бюджета. Президент призвал правительство и законодателей как можно скорее внести в бюджет необходимые правки.

Реформа маткапитала

Также Путин предложил продлить программу выплаты материнского капитала до декабря 2026 года и начать выплачивать его уже за первого ребенка и увеличить сумму за рождение второго еще на 150 000 рублей.

Выплаты за первого ребенка позволят семье подготовиться к рождению второго, считает глава государства. По его словам, уже с 1 января 2020 года семьи должны получать за рождение первого ребенка 466 617 рублей. Сумму за рождение второго ребенка он предложил увеличить еще на 150 000 рублей, до 616 000 рублей, и ежегодно индексировать.

До сих пор маткапитал полагался только при рождении второго и последующих детей. Программа должна была завершиться в декабре 2021 года, напомнил «Интерфакс».

Другие меры поддержки семей

Еще президент пообещал, что семьям с тремя детьми государство будет гасить ипотечный кредит на сумму до 450 000 рублей.

Кроме того, он потребовал от всех регионов обеспечить школьников с первого по четвертый класс бесплатным и качественным горячим питанием, вне зависимости от доходов семьи.

Курс на рост рождаемости

Сбережение и приумножение населения он назвал одним из приоритетов развития России. От численности населения будет зависеть судьба страны и ее исторические перспективы, заявил он. По его словам, к середине следующего десятилетия нужно обеспечить устойчивый прирост населения.

Сейчас создает семьи «малочисленное поколение», родившееся в 90-е годы, суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,5 (детей на одну женщину). Путин сказал, что для России это мало. Он напомнил, что в СССР в военный 1943 год этот показатель составлял 1,3, а в 1999 году — 1,16.

В 2024 году страна должна «не только выбраться из демографической ловушки», но и обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, а коэффициент рождаемости должен быть 1,7, потребовал глава государства.

По словам президента, в обществе появился запрос на перемены, люди хотят развития и готовы сами прикладывать к этому усилия, но успешность этих действий будет зависеть от того «сколько нас будет».

Угрозой демографическому будущему России он назвал низкие доходы значительной части населения. Он привел оценки, по которым около 70-80% семей с низкими доходами — это семьи с детьми. Он заявил о необходимости поддержать эти семьи.