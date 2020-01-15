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Увеличить число бюджетных мест в вузах по дефицитным профессиям потребовал Путин

20:15 15.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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В медицинских вузах он предложил увеличить долю целевых бесплатных мест по специальности «лечебное дело» — до 70%, «педиатрия» — до 75%. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов в обмен на гарантию трудоустройства врачей.

Увеличить число бюджетных мест в вузах по дефицитным профессиям потребовал Путин
Путин потребовал ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах

Президент Владимир Путин потребовал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетом в этом отношении должны стать региональные вузы. Он заявил это в послании Федеральному собранию 15 января.

По мнению главы государства, это решение позволит большему количеству студентов учиться в своем регионе и там же начинать карьеру.

Приоритет он предложил отдать территориям, где сейчас не хватает «врачей, педагогов и инженеров».

Путин отметил важность того, чтобы в региональных университетах не только росли цифры по приему абитуриентов, но и чтобы вузы развивались с участием бизнеса и других работодателей и укреплялась их учебная, научная и социальная инфраструктура.

Второкурсникам он предложил дать возможность менять направление обучения.

В медицинских вузах он предложил увеличить долю целевых бюджетных мест по специальности «лечебное дело» — до 70%, «педиатрия» — до 75%. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов в обмен на гарантию трудоустройства врачей.

По самым дефицитным направлениям ординатуры Путин предложил ввести 100-процентное целевое обучение, а при зачислении предоставлять приоритет врачам с опытом работы на селе.

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