Прострелили ногу певцу Александру Серову во время драки в ресторане Подмосковья

Александр Серов пострадал в перестрелке

Драка в кафе закончилась для известного музыканта визитом в медицинское учреждение. Артист был ранен в ногу из травматического оружия.

В конце прошлого года Александр Николаевич проводил вечер с приятелями в подмосковном заведении — с компанией за соседним столиком у них завязалась беседа на повышенных тонах. Как часто бывает у разгоряченных алкогольными напитками мужчин, на словах ситуацию они решить так и не смогли.

«Я отдыхал в кафе, — рассказывает «СтарХиту» певец. — Там началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!».

На скорой Александра Николаевича доставили в институт хирургии им. Вишневского. Доктора провели процедуру по извлечению пули. «Не переживайте, здоровью сейчас ничего не грозит, — делится Серов. — Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю. Но думаю, быстро заживет. Конечно, теперь приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию».

По словам певца, в правоохранительные органы он не обращался, а обидчику удалось сбежать. «Какой суд, о чем речь? — говорит музыкант. — Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала».

Последнее время имя Александра Серова не раз было связано со скандалами: то он публично разбирался в отношениях с любовницей Дарьей Друзьяк, которая потеряла от него ребенка. То пытался наладить отношения с дочерью Мишель. Мужчина расстраивался, мол, она не принимает во внимание его мнение. Услышав подобные слова, наследница музыканта попыталась оправдаться. По ее словам, разногласия с папой связаны из-за его постоянного контроля, желания воспитать. Конечно, такое поведение ей не нравится. Как-никак она уже замужняя дама, и вправе сама решать, что и как делать.