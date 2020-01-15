Пенсионер скончался при получении талона в регистратуре поликлиники на Алтае

По данным регионального Минздрава, смерть наступила мгновенно. В связи с произошедшим проводится доследственная проверка. от чего умер пожилой мужчина, установит экспертиза.

Смерть пациента наступила мгновенно, даже несмотря на то, что подбежавший терапевт сразу стал оказывать первую помощь

Пенсионер, пришедший за талоном к врачу, умер в регистратуре поликлиники Камня-на-Оби (Алтайский край).

По информации пресс-службы Минздрава региона, трагичный случай произошел в среду. 68-летний пациент при помощи регистратора брал талон к терапевту в инфомате, причем о плохом самочувствии он медицинским работникам не сказал.

«Смерть наступила мгновенно, даже несмотря на то, что подбежавший терапевт сразу стал оказывать первую помощь», — отметили в ведомстве.

О точной причине смерти, поясняют в Минздраве, можно будет говорить только после проведения экспертизы.

В региональном управлении СК РФ отметили, что в связи с произошедшим проводится доследственная проверка, передает ТАСС.