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Пенсионер скончался при получении талона в регистратуре поликлиники на Алтае

20:33 15.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По данным регионального Минздрава, смерть наступила мгновенно. В связи с произошедшим проводится доследственная проверка. от чего умер пожилой мужчина, установит экспертиза.

Пенсионер скончался при получении талона в регистратуре поликлиники на Алтае
Смерть пациента наступила мгновенно, даже несмотря на то, что подбежавший терапевт сразу стал оказывать первую помощь

Пенсионер, пришедший за талоном к врачу, умер в регистратуре поликлиники Камня-на-Оби (Алтайский край).

По информации пресс-службы Минздрава региона, трагичный случай произошел в среду. 68-летний пациент при помощи регистратора брал талон к терапевту в инфомате, причем о плохом самочувствии он медицинским работникам не сказал.

«Смерть наступила мгновенно, даже несмотря на то, что подбежавший терапевт сразу стал оказывать первую помощь», — отметили в ведомстве.

О точной причине смерти, поясняют в Минздраве, можно будет говорить только после проведения экспертизы.

В региональном управлении СК РФ отметили, что в связи с произошедшим проводится доследственная проверка, передает ТАСС.

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Пенсионер скончался при получении талона в регистратуре поликлиники на Алтае