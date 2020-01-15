Нищета угрожает будущему России: Путин назвал низкие доходы угрозой демографии

По оценке президента, порядка 70-80% семей с низкими доходами являются семьями с детьми: «Сейчас, когда работает даже не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный».

Путин назвал острейшей проблемой и угрозой демографии низкие доходы населения

Низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей», — отметил Путин в ходе послания Федеральному собранию в среду.

Он добавил, что, по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами являются семьями с детьми. «Сейчас, когда работает даже не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный», — подчеркнул глава государства.

Для решения демографических проблем Путин предложил ввести для малообеспеченных семей ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Такие выплаты президент считает нужным ввести с 1 января текущего года. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума (5,5 тысячи рублей), а с 2021 года она может быть удвоена, отметил Путин.