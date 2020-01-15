ДТП с автобусом в Бердске произошло из-за безобразного состояния дороги

Автоледи на Nissan Juke не справилась с управлением из-за колеи и врезалась во встречный рейсовый автобус КАВЗ бердского АТП.
Автоледи на Nissan Juke не справилась с управлением из-за колеи и врезалась во встречный рейсовый автобус КАВЗ бердского АТП.
На недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги в районе места происшествия обратили внимание не только наше издание и водители столкнувшихся авто, но и сотрудники ГИБДД.
— Водитель, управляя автомобилем «Ниссан Жук» и двигаясь по улице Красноармейской, в пути следования произвела столкновение с автомобилем КАВЗ-4239, — прокомментировала предварительные данные по рассмотрению этого ДТП сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД.
Говоря о причинах произошедшего, Ольга Николаевна особо отметила «недостатки зимнего содержания дороги». Других сопутствующих нарушений, по словам Гейнисман, в сводке ГИБДД не выявлено.
К счастью, как отмечало наше издание и заявила в своём комментарии старший госинспектор ГИБДД региона, в жёсткой аварии с рейсовым автобусом пострадавших нет.
Зато есть над чем задуматься дорожным службам по итогу этого ДТП.
На сегодняшний день, благодаря обращению водителей через «Свидетель» к первым лицам города, дорожники срезали колею практически на протяжении всей Красноармейской. Однако радоваться пока рано. Впереди — новые снегопады, а из-за прежних снежных завалов вдоль дороги улица оказалась довольно тесной. Местами её ширина не превышает 7 метров. Разъезжаться двум встречным автобусам или паре грузовиков — пока довольно затруднительно.