ДТП с автобусом в Бердске произошло из-за безобразного состояния дороги
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ДТП с автобусом в Бердске произошло из-за безобразного состояния дороги

7:54:461/15/2020
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Автоледи на Nissan Juke не справилась с управлением из-за колеи и врезалась во встречный рейсовый автобус КАВЗ бердского АТП.

На недостатки транспортно-эксплуатационного состояния дороги в районе места происшествия обратили внимание не только наше издание и водители столкнувшихся авто, но и сотрудники ГИБДД.

— Водитель, управляя автомобилем «Ниссан Жук» и двигаясь по улице Красноармейской, в пути следования произвела столкновение с автомобилем КАВЗ-4239, — прокомментировала предварительные данные по рассмотрению этого ДТП сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД.

Говоря о причинах произошедшего, Ольга Николаевна особо отметила «недостатки зимнего содержания дороги». Других сопутствующих нарушений, по словам Гейнисман, в сводке ГИБДД не выявлено.

К счастью, как отмечало наше издание и заявила в своём комментарии старший госинспектор ГИБДД региона, в жёсткой аварии с рейсовым автобусом пострадавших нет.

Зато есть над чем задуматься дорожным службам по итогу этого ДТП.

На сегодняшний день, благодаря обращению водителей через «Свидетель» к первым лицам города, дорожники срезали колею практически на протяжении всей Красноармейской. Однако радоваться пока рано. Впереди — новые снегопады, а из-за прежних снежных завалов вдоль дороги улица оказалась довольно тесной. Местами её ширина не превышает 7 метров. Разъезжаться двум встречным автобусам или паре грузовиков — пока довольно затруднительно.

Источник: svidetel24.info

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