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Накрыли одеялом и забили до смерти 96-лентнюю фронтовичку трое жителей Ставрополья

21:30 15.01.2020 Фото: СКР
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На видео они рассказали, как расправлялись со старушкой. Ветеран Великой Отечественной войны скончалась в больнице через два дня от полученных травм. Добычей извергов стали 20 тыс. рублей, оставшиеся от пенсии одинокой женщины.

Накрыли одеялом и забили до смерти 96 лентнюю фронтовичку трое жителей Ставрополья
На следственном комитете убийцы рассказали, как расправлялись с немощной старушкой

В Ставропольском крае в суд направлено уголовное дело о разбойном нападении и убийстве ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета России 15 января.

Следственными органами СКР  по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в убийстве фронтовички (ст. 105 УК РФ), разбойном нападении (ст. 162 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, летом 2018 года один из обвиняемых устанавливал у 96-летней женщины – ветерана Великой Отечественной войны – пластиковое окно в селе Курсавка Андроповского района. Молодой человек узнал, что она проживает одна, а также выяснил размер ее пенсии. В декабре 2018 года этот же мужчина вместе с двумя своими знакомыми с целью раздобыть денег приехали к ветерану домой, представились ей работниками газовой службы, и сообщили, что проведут безвозмездный ремонт газового оборудования, предложив оплатить 20 тысяч рублей за материалы. Получив деньги, злоумышленники уехали. В январе 2019 года молодые люди через окно вновь проникли в домовладение потерпевшей, накрыли ее одеялом, жестоко избили по голове, похитили найденные 20 тысяч рублей и скрылись. Женщина была госпитализирована в больницу, где через 2 дня от полученных травм скончалась.

Следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей, криминалистов СК России и оперативников краевого главка МВД принимала исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств этих дерзких преступлений. В результате слаженной работы в кратчайшие сроки удалось выйти на след злоумышленников и задержать их. Ими оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео СКР

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