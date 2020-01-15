Премьер Медведев объявил об отставке правительства в полном составе

Сразу после послания президента Федеральному собранию глава кабмина сообщил, что правительство подало в отставку. Путин поблагодарил членов кабинета министров за работу, «хотя не все получилось».

Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства

Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному Собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров, передает ТАСС.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — сказал премьер. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

Как сообщает сайт Кремля, после оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Обсуждались инициативы, озвученные главой государства в послании, вопросы, связанные с реализацией его положений.

Статья 117 Конституции России

1. Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации может принять решение об отставке Правительства Российской Федерации.

3. Государственная Дума может выразить недоверие Правительству Российской Федерации. Постановление о недоверии Правительству Российской Федерации принимается большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. После выражения Государственной Думой недоверия Правительству Российской Федерации Президент Российской Федерации вправе объявить об отставке Правительства Российской Федерации либо не согласиться с решением Государственной Думы. В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие Правительству Российской Федерации, Президент Российской Федерации объявляет об отставке Правительства либо распускает Государственную Думу.

4. Председатель Правительства Российской Федерации может поставить перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству Российской Федерации. Если Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в течение семи дней принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске Государственной Думы и назначении новых выборов.

5. В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации продолжает действовать до сформирования нового Правительства Российской Федерации.