Обновить схему теплоснабжения Бердска мэр поручил муниципальным КБУ и УЖКХ

В состав рабочей группы, призванной координировать работы по актуализации теплоснабжения, вошли депутаты, чиновники и руководители компаний, поставляющий в город тепло. Изменения произойдут до 2028 года. Построят новые котельные. Но обойдутся без 40 локальных.

Котельная «Вега» — один из основных источников теплоснабжения Бердска

Под занавес 2019 года глава Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о начале актуализации схемы теплоснабжения города. Рассчитана она на период с 2021-го до 2028 года.

Мэр наделил муниципальное управление ЖКХ, действующее от имени администрации Бердска, полномочиями муниципального заказчика для организации работ по актуализации схемы теплоснабжения города.

— Уполномочить МУП «Комбинат бытовых услуг» на выполнение функций технического заказчика по организации и выполнению работ по актуализации схемы теплоснабжения (подготовка технического задания на выполнение актуализации схемы теплоснабжения, размещение уведомления о начале актуализации схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области, сбор и анализ исходных данных, рассмотрение проекта схемы теплоснабжения, сбор и обработка замечаний и предложений, участие в публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения), — поручил Шестернин.

Кроме того, создана рабочая группа для координации работы по актуализации схемы теплоснабжения города в следующем составе:

Захаров Владимир Николаевич — замглавы администрации (по строительству и городскому хозяйству), руководитель рабочей группы;

Антонов Антон Владимирович — директор МКУ «Управление капитального строительства» города Бердска;

Белов Владимир Валентинович — главный инженер ИП Голубев В.А. (по согласованию);

Белов Сергей Анатольевич — депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию);

Блинов Антон Вадимович — директор ООО «ТГК 1» (по согласованию);

Бортников Игорь Геннадьевич — директор ООО «БЭМЗ-Энергосервис» (по согласованию);

Воспанчук Владимир Викторович — директор МУП «Комбинат бытовых услуг»;

Голубев Владимир Алексеевич — депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию);

Паукштис Константин Евгеньевич — директор ООО «Коммунальщик» (по согласованию);

Пономарев Василий Васильевич — директор МКУ «Управление гражданской защиты г.Бердска»;

Постников Владимир Александрович — депутат Совета депутатов города Бердска (по согласованию);

Совбанов Максим Флюрович — директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»;

Хворостинин Олег Владимирович — конкурсный управляющий ООО «Энергия-РК» (по согласованию).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новая схема теплоснабжения предполагает строительство за 200 млн рублей новых котельных в военном городке и микрорайоне Южном. На актуализацию теплоснабжения потратят около 1 млрд рублей. Теплоснабжающие компании опасаются роста тарифа на тепло. Разработчик представил проект на публичных слушаниях в августе прошлого года.

Хотя ранее, в 2013 году, в Бердске всерьез рассматривалась другая схема — со строительством 40 локальных котельных и отказа от частной котельной ТГК-1, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».