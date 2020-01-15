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Путин запретил «съезжать с темы» размера зарплат учителям и врачам

22:00 15.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Кроме того, президент сообщил о введении с 1 сентября 2020 года дополнительных выплат классным руководителям в размере 5 тысяч рублей. Средства будут выделяться из федерального бюджета. Действующие выплаты учителям должны быть сохранены.

Путин запретил съезжать с темы размера зарплат учителям и врачам
Путин потребовал не «съезжать с темы» по поводу зарплат врачей и учителей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строгого выполнения обозначенных в майских указах 2012 года параметров по уровню заработных плат врачей, учителей, бюджетников.

Путин, выступая 15 января с посланием Федеральному Собранию, напомнил, что не раз заострял внимание на этом вопросе. «То, что постоянно обращаюсь к этой теме, — неслучайно. Если не держать вопрос на контроле, то, и многие сидящие в зале это знают, появляется соблазн съехать с темы. Не надо этого делать!» — заявил глава государства.

Кроме того, президент сообщил о введении с 1 сентября 2020 года дополнительных выплат классным руководителям в размере 5 тысяч рублей. Средства будут выделяться из федерального бюджета.

Путин пояснил, что введение доплат — это обязанность регионов, однако «классный руководитель — это воспитатель, а это все-таки федеральные функции». Глава государства при этом уточнил, что действующие выплаты учителям должны быть сохранены.

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